Elkezdődött a Magyarország–Kanada női vízilabda-mérkőzés!

A Szajna vizével kapcsolatos bizonytalanság sem változtatott a magyar triatlonosok eredeti tervein: úgy utazott Párizsba a háromfős küldöttség, hogy a valaha volt legjobb magyar eredménnyel térjenek majd haza. Az előző olimpián Bicsák Bence az előkelő 7. helyen végzett, ezt akarják túlszárnyalni a keddre tervezett férfi, illetve a szerdai női versenyben.

Ahogy az várható volt, a párizsi körülmények nem könnyítik meg a sportolók felkészülését az utolsó napokban. Bár július közepén kedvező hírek érkeztek a Szajna vízminőségével kapcsolatban, a múlt pénteki és szombati eső miatt megint az egészségügyi határérték fölé emelkedett a szennyező anyagok koncentrációja. Hétfő hajnalban úgy döntöttek a szervezők, hogy a vasárnapi után ismét törlik a beúszást, s ez egyben azt is jelenti, hogy egyetlen edzéslehetőséget sem biztosítottak a Szajnában a férfiverseny indulói számára.

Szerencsére hétfőn napos az idő Párizsban, így a szervezők előrejelzése és ígéretei szerint kedden az eredetileg tervezett időpontban, reggel nyolckor, és az eredetileg tervezett helyszínen elrajtolhat a férfiak egyéni viadala. Végleges döntést viszont csak kedden hajnalban hoznak.

Nem ok nélkül ragaszkodtak a Szajnához a szervezők, a sportág ugyanis, ahogy az egész világon, úgy Franciaországban is hihetetlenül népszerű. Szeretnék a város szívében, a lehető legjobb helyen megrendezni a triatlonversenyeket, így esett a választás Párizs ikonikus folyójára, a Szajnára és az úszást követően is csodálatos helyszíneken folytatódik a kerékpár és a futás, például a Szajna hídjain és a világ legismertebb útján, a Champs Elysées-n.

Az 55 férfi induló között két magyarnak szurkolhatunk. Bicsák Bence 2021-ben Tokióban hetedik lett. A 29 éves pécsi sportoló az elmúlt két hónap nagy részét a Pireneusokban töltötte magaslati edzőtáborban, és saját bevallása szerint jó kedvűen és kitűnő állapotban várja a rajtot élete második olimpiáján.

„Engem nagyon feldob az olimpiai hangulat, bízom benne, hogy ez a holnapi versenyzésemen is látható lesz majd. Készen állok, várom a rajtot” – mondta Bicsák Bence.

A másik magyar, a 25 éves Lehmann Csongor ötkarikás újonc, ám így is komoly tervekkel utazott Párizsba, miután tavasszal harmadik lett a világbajnoki sorozat olaszországi állomásán, július közepén pedig megnyerte a tiszaújvárosi világkupát.

„A triatlon arról is szól, hogy az embernek alkalmazkodnia kell a körülményekhez, és most is ez a helyzet. Alkalmazkodunk a kihívásokhoz, és úgy készülünk, hogy holnap reggel kihozzuk magunkból a legjobbat” – mondta Lehmann Csongor.

A szerdára tervezett női egyéni versenyben Kuttor-Bragmayer Zsanett áll rajthoz, aki Bicsák Bencéhez hasonlóan Tokióban is ott volt már, és minden idők legjobb magyar női eredménye fűződik a nevéhez a 12. helyezéssel. A nők és a férfiak ugyanazon a pályán, illetve távon versenyeznek: 1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpározás és 10 kilométer futás végén derül ki, hogy 2024-ben kik a világ legjobb triatlonosai.

A triatlonversenyeket az M4 Sport élőben közvetíti, a férfi egyéni futam július 30-án, kedden reggel 8.00 órakor kezdődik.