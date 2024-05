Serie A: megszakadt a Bologna nagy sorozata – vereség Genovában

A Serie A-ban az elmúlt hetek – főleg mióta biztossá vált az Inter bajnoki címe – elsősorban a Bolognáról szóltak. Leginkább a március óta, a 38. forduló előtt már kilenc meccsnél tartó veretlenségi sorozat miatt, ami már biztosan a klub történetének első BL-főtáblás szereplését eredményezi a következő idényben. Na meg persze Thiago Motta vezetőedző küszöbön álló klubváltása, Juventushoz szerződése adott beszédtémát az olasz sajtóban.

A 11. helyen álló Genoa elleni idegenbeli meccs első félideje azonban nem a Bolognáról szólt. A hazaiak ugyanis Ruszlan Malinovszkij góljával a 13. percben megszerezték a vezetést: az ukrán középpályás egy visszagurított labdát lőtt egyből a kapuba a tizenhatos vonaláról (ez volt a negyedik találata az idényben). A vendégek csak egy kapufáig jutottak ebben a játékrészben, Fabbian fejese révén.

A második félidőben, az 59. percben aztán ismét elment egy hazai kontra a Bologna kapujáig, amelynek végén a kiugró Vitinha kissé jobbról lőtt a hosszúba a kifutó kapus mellett. Ezzel a Genoa be is biztosította a három pontot. A hazaiaknak a végén még az is bőven belefért, hogy a hajrában kapust cseréljenek, így Leali helyén Sommariva is pályára léphetett ebben az idényben.

A Genoa a győzelmével bebiztosította a 11. helyét a bajnokságban, a Bologna viszont a veretlenségi sorozata után jó eséllyel elveszíti jelenlegi, 3. helyét is a tabellán, hiszen a Monzát fogadó Juventus és a még két meccset is játszó Atalanta is megelőzheti.

OLASZ SERIE A

38. FORDULÓ

Genoa–Bologna 2–0 (Malinovszkij 13., Vitinha 59.)

1. Internazionale 37 29 6 2 87–20 +67 93 2. Milan 37 22 8 7 73–46 +27 74 3. Bologna 38 18 14 6 54–32 +22 68 4. Juventus 37 18 14 5 52–31 +21 68 5. Atalanta 36 20 6 10 67–39 +28 66 6. Roma 37 18 9 10 64–44 +20 63 7. Lazio 37 18 6 13 48–38 +10 60 8. Fiorentina 37 16 9 12 58–44 +14 57 9. Torino 37 13 14 10 36–33 +3 53 10. Napoli 37 13 13 11 55–48 +7 52 11. Genoa 38 12 13 13 45–45 0 49 12. Monza 37 11 12 14 39–49 –10 45 13. Verona 37 9 10 18 36–49 –13 37 14. Lecce 37 8 13 16 32–54 –22 37 15. Cagliari 38 8 12 18 42–68 –26 36 16. Frosinone 37 8 11 18 44–68 –24 35 17. Udinese 37 5 19 13 36–53 –17 34 18. Empoli 37 8 9 20 27–53 –26 33 19. Sassuolo 37 7 8 22 42–74 –32 29 20. Salernitana 37 2 10 25 29–78 –49 16