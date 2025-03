Kilenc arany a Bocskai-emlékversenyen: bokszünnep is lett március 15-ből

Rengeteg magyar jutott el az aranycsatákig Debrecenben, ami nem március 15-nek köszönhető, és csak részben annak az egyenes következménye, hogy bunyósaink közül többen is nagyot harcoltak a ringben, ellenben az ellenfelek hullámzó színvonala is ott van az okok között. Ezért is fontos, hogy a jövőben a Bocskai ismét megtalálja a helyét, és mondjuk a kazahok minket válasszanak, ne pedig a velünk egy időben a világ másik pontján rendezett versenyt. Főleg mert 2026-ban (ami a 100. születésnap miatt Papp László-emlékéve is a magyar ökölvívásnak) már a 70. emlékversenynek ad otthont a cívis város.

Pénteken taroltak a lengyel nők, akik hatból hat súlycsoportban győztek, a nap slusszpoénjaként pedig a helyiek nagy kedvence, a már a Halker-Király Team színeiben bokszoló szupernehézsúlyú Bernáth István nyert villám KO-val – kár, hogy már 36 éves…

Szombatra, az élő televíziós közvetítésre sűrítették be a szervezők az igazán minőségi programot, Eb-érmeseink, olimpiai résztvevőink mind itt húztak kesztyűt, négy női és hét férfi súlycsoporttal zárult az idei Bocskai.

A hölgyek közül Szeleczki Lilla igazán pattogós meccsen verte meg a lengyel Marta Prillt, Lakotár Hannának nem ízlett Wiktoria Rogalinska ütő-verő stílusa, a kazahból magyarrá lett, korábbi Ázsia-bajnoki 2. Kuhta Vladiszlava ellenben szoros meccsen megverte az ifivilágbajnok holland Maud van der Toornt. És a végére „frontlányunk”, Hámori Luca: a másik holland menő, a vb-3. Chelsey Heijnen ellen azzal kezdett, hogy leverte a rivális fejvédőjét, majd kiegyenlített meccsen benyelt egy felesleges intést, ezt rövidesen visszakapta, és a hajrában egyértelműen nyert.

Avatatlan szemmel is észrevehető, hogy mennyi tehetséges fiatal magyar bunyós bontogatja a szárnyait, a Kovács István vezette szövetség elképzelései szerint okos menedzseléssel nemzetközileg is magas szintre juttathatók – igaz, ehhez ők is kellenek. Közülük Petrimán Milán (65 kg) oda-vissza számolós nagy meccsen nyert az azeri Ali Abdullajev ellen – érdeklődve várjuk, mire megy majd nyíregyházi klubtársa, a most sérült Kovács Richárd ellen. A 20 éves vasasos Kovács Kruzító (60 kg) pedig brusztos meccsen kapott ki a kellemetlen azeri Gaszimzadétól.

A színmagyar 55 kilós döntőt őrült ütésváltás végén szűken Virbán Gábor nyerte meg Szaka István ellen, a srácok maguk sem tudják, hányadszor csaptak össze, ez is pazar volt. Hát még Bernáth Attila! Eb-ezüstérmesünk gyorsan számoltatott az azeri Tural Szarijevre, majd miután egy balhoroggal kiverték a fogvédőjét, „bosszúból” újra. A záró menet már közönségszórakoztatás volt, simán nyert a debreceniek kedvence.

Befejezésként az immár honvédos Akilov Pilip és a horvátok Európa-bajnoka, Gabrijel Veocic következett: nem volt szép meccs, Veocic tisztábbakat talált, és ez elég is volt pontozásos győzelméhez.

A magyar válogatott kilenc győzelemmel zárta a 69. Bocskait.

ÖKÖLVÍVÁS

69. BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

Férfiak. 50 kg: 1. Bernáth Attila, 2. Tural Szarijev – döntő: p. gy. –, 3. Sárközi Kevin és Lakatos Péter. 55 kg: 1. Virbán Gábor, 2. Szaka István – d: p. gy. –, 3. Jones (walesi) és Bernáth László. 60 kg: 1. Gaszimzade (azeri), 2. Kovács Kruzító – d: p. gy. –, 3. Veres Roland és Hegarty (walesi). 65 kg: 1. Petrimán Milán, 2. Abdullajev (azeri) – d: p. gy. –, 3. Suchy (cseh) és Lloyd (walesi). 70 kg: 1. Sequessa (cseh), 2. Búza Rafael – d: m. n. –, 3. Trofimcuk (litván) és Csönge Botond. 75 kg: 1. Gémes Levente, 2. Király Balázs – d: m. n. –, 3. Oroyowve Isaac és Búza Rómeó. 80 kg: 1. Veocic (horvát), 2. Akilov Pilip – d: p. gy. –, 3. Kovács Pál és Németh Zsolt. 85 kg: 1. Krekó István, 2. Lokár Márk – d: p. gy. –, 3. Voisnarovic (litván) és Komjáti András. 90 kg: 1. Williams (walesi), 2. Gavenciak (szlovák) – d: p. gy. –, 3. Sallai Márk és Bárányi Péter. +90 kg: 1. Bernáth István, 2. Kovács Márk – d: d. f. gy. az 1. m-ben –, 3. Felföldi László és Melicher Gábor

Nők. 48 kg: 1. Szeleczki Lilla, 2. Prill (lengyel) – d: p. gy. –, 3. Reiter Fanni és Enyingi Sára. 51 kg: 1. Kuczewska (lengyel), 2. Krysztoforska (lengyel) – d: p. gy. –, 3. Horváth Kármen és Prymaczenko (lengyel). 54 kg: 1. Rogalinska (lengyel), 2. Lakotár Hanna – d: p. gy. –, 3. Mǟkinen (finn) és Horváth Laura. 57 kg: 1. Szeremeta (lengyel), 2. Szűcs Szabina – d: p. gy. –, 3. Lynch (walesi). 60 kg: 1. Kuhta Vladiszlava, 2. Van der Toorn (holland) – d: p. gy. –, 3. Rygielska (lengyel) és Beram (horvát). 65 kg: 1. Hámori Luca, 2. Heijnen (holland) – d: p. gy. –, 3. Dziubek (lengyel) és Krówka (lengyel). 70 kg: 1. Marcinkowska (lengyel), 2. Cyrek (lengyel) – d: p. gy. –, 3. Lakos Regina és Horváth Mirabella. 75 kg: 1. Toborek (lengyel), 2. Koterska (lengyel) – d: p. gy. –, 3. Komjáthi Nóra. +80 kg: 1. Kaczmarska (lengyel), 2. Hoffmann Réka – d: p. gy. –, 3. Lajter Dorina és Szira Zsófia