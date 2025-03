Kovács István: Magasabb szintre kell emelni Papp László emlékét

A Magyar Ökölvívó-szakszövetség (MÖSZ) közel fél éve megválasztott elnöke erről szerda délután azon a rendezvényen beszélt, amelyet a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület szervezett abból az alkalomból, hogy a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó kedden lett volna 99 esztendős.

Kovács István hozzátette: Papp László kivételes ember volt, akinek a pályafutása, eredményei, személyisége és iránymutatásai máig nagy hatással vannak rá.

„Olyan erkölcsi, morális és etikai vonalat képviselt, amely manapság a szövetség elnökeként is nagyon sok döntésemet meghatározza. Sokszor elgondolkodom azon, vajon ő mit tenne az adott helyzetben” – fogalmazott Kovács István, aki 1988 és 1992 között volt Papp László tanítványa.

A MÖSZ elnöke kifejtette, jó, hogy Papp László nevét viseli egy budapesti sportaréna és egy vidéki boksziskola, de szeretné elérni, hogy az emléke erősebben legyen jelen a magyar sportéletben és olyan szintre kerüljön, amelyen jelenleg Puskás Ferencé és az Aranycsapaté van. Kovács István elképzelése szerint születése 100. évfordulója alkalmából a következő esztendőt teljes egészében Papp László emlékének kívánják szentelni. Tervezik egy emlékérem kibocsátását, és szeretné elérni, hogy egy nagy nemzetközi ökölvívóverseny, valamint egy fővárosi bokszakadémia is a nevét viselje.

A megemlékezésen megjelent a háromszoros olimpiai bajnok fia, ifj. Papp László is. Ő édesapja tulajdonságai közül a mérhetetlen szerénységet emelte ki, míg Papp Tamás elmondta, nagyapja büszke volt arra, hogy a profi mérkőzései előtt is mindig magyar ökölvívóként mutatták be.