Kétgólos vezetés után csak ikszelt a Leverkusen, kikapott Berlinben a Dortmund

LEVERKUSEN–HOLSTEIN KIEL

Gyorsan jött két hazai gólt, Victor Boniface szép összjáték után talált be, majd Jonas Hofmann növelte az előnyt. Később Boniface ugyanonnan lőtt gólt, mint a találkozó elején, azonban lesről, így nem nőtt nagyobbra a különbség, a félidő végén pedig szépített az újonc. Egy szögletnél elaludtak a Bayer-védők, Max Geschwillre senki sem figyelt, aki így öt méterről a kapuba bólintott. Kicsit kényelmesre vették a figurát a hazaiak, és a Kiel tizenegyesből egyenlített – Jann-Fiete Arp révén –, így érett a meglepetés, bár még volt hátra húsz perc az összecsapásból. Aztán Benedikt Pichler fejében maradt a harmadik vendéggól, ezt követően hiába próbálkozott a Leverkusen, nem tudott nyerni, s már idénybeli harmadik bajnokiján hullajtott el pontokat. 2–2

WERDER BREMEN–FREIBURG

Az első félidőben közelebb állt a gólhoz a Freiburg, bár ordító helyzetei nem voltak, a Werder sok veszélyt nem jelentett ellenfele kapujára. A fordulás után kevésbé volt benne a vendégek játékában a gól, ám a 75. percben Doan Ricu lövése megpattant Marco Friedlön, így Michael Zetterer nem tudott védeni. Nem igazán volt képes helyzeteket kialakítani a brémai együttes a végjátékban, amely továbbra is nyeretlen hazai környezetben. 0–1

UNION BERLIN–DORTMUND

Karim Adeyemi a keddi BL-mérkőzésen megsérült a Celtic elleni triplája után, és nagyon hiányzott a Dortmundból. Az első félidőben rendkívül enerváltan futballozott a BVB, a játékrész közepén pedig hátrányba is került: Nico Schlotterbeck hozott össze egy tizenegyest, amelyet Kevin Vogt értékesített, aki tíz év után, 275 találkozót követően talált be újra a Bundesligában (ami új csúcs). A félidő hajrájában újabb gólt lőtt az Union, szöglet után kavarodás alakult ki, majd Yorbe Vertessen 17 méterről kapásból a kapuba lőtt. A szünet után már jobban játszott a Borussia, és Julian Ryerson szép lövéssel szépített is. A 67. percben beállt Schäfer András, aki így az 50. Bundesliga-meccsén lépett pályára, s vele stabilabbá is vált a berliniek középpályája. Nagyon nyomott a Dortmund a találkozó végén, ám hiányzott az átütőerő – az Union otthon tartotta a három pontot. 2–1

BOCHUM–WOLFSBURG

A gyengén szereplő Bochum otthonában jó húsz perc elteltével szerzett vezetést a Wolfsburg (melyben Dárdai Bence kispados volt): Tiago Tomás volt határozottabb a védőnél a tizenhatoson belül, és 13 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Több helyzetet is kihagyták a hazaiak, de az első gól után negyedórával újfent a vendégek találtak be, egy szöglet után Jonas Wind volt eredményes. A második félidőben kapufát lőtt a Wolfsburg, aztán jöttek a bochumi helyzetek, amelyekből egy gól született, Myron Boadu közelről talált be. Visszavette a vendégcsapat a kezdeményezést – Patrick Wimmer kétszer is eltalálta a lécet –, majd a hajrában tizenegyeshez jutott. Wind félmagas lövését kivédte Patrick Drewes, azonban visszapattant a labda a dán csatárhoz, aki másodszor már nem hibázott, lezárva a lényegi kérdéseket. 1–3

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Holstein Kiel 2–2 (Boniface 4., J. Hofmann 8., ill. Geschwill 45+5., Arp 69. – 11-esből)

Werder Bremen–Freiburg 0–1 (Doan 75.)

Union Berlin–Borussia Dortmund 2–1 (Vogt 26. – 11-esből, Vertessen 45., ill. Ryerson 62.)

Bochum–Wolfsburg 1–3 (Boadu 72., ill. Tomás 21., Wind 37., 88.)

Később

18.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)

VASÁRNAP

15.30: Heidenheim–RB Leipzig

17.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Match4)

19.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Augsburg–Mönchengladbach 2–1 (K. Schlotterbeck 39., Claude-Maurice 65., ill. Kleindienst 72.)