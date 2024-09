A Real Madrid is kinézte magának Musialát, a Bayern azonban nem engedné – sajtóhír

Márpedig ha Romano megír vagy mond valamit, annak többnyire van alapja, ezért érdemes lesz figyelemmel követni, hogy mi lesz Musiala sorsa a közeljövőben. Ami tény: a játékos szerződése 2026-ban lejár Münchenben, és egyelőre csak annyi biztos, hogy klubja semmiképp sem szeretne megválni egyik – ha nem a legnagyobb – értékétől. Mindenesetre arról, hogy Musiala mennyire tehetséges labdarúgó, szeptember 7-én a magyar válogatott játékosai is meggyőződhettek a Nemzetek Ligájában, ahol Musiala megállíthatatlan volt és még gólt is szerzett az 5–0-s német sikerrel záródó találkozón.

Romano úgy tudja: a Bayern már felajánlott egy szerződéshosszabbítási ajánlatot a 21 éves támadónak, eddig azonban nem született megállapodás. A játékosügynök szerint a bajorok kétségbeesetten igyekeznek elkerülni azt a helyzetet, hogy a játékos ügye jövőre ilyenkor még mindig megoldatlan legyen, ellenkező esetben benne van a pakliban, hogy egy sztárklub áron alul viszi el a klasszis játékost.

Kérőkből pedig nincs hiány: a Manchester City érdeklődéséről már korábban is lehetett olvasni, de az AS csütörtökön arra hívta fel a figyelmet – amúgy kissé zavaros cikkében –, hogy a Real Madrid is kinézte magának Musialát. A madridiak hasonló taktikát alkalmaznának, mint korábban tették már többször is: legutóbb Kylian Mbappé, előtte pedig David Alaba esetében.

A legvalószínűbb forgatókönyv azonban az, hogy Musiala igent mond a Bayern ajánlatára, már csak azért is, mert a német klub számára kiemelt fontosságú lenne a játékos megtartása: „Még nem született döntés, zajlanak a tárgyalások. Egyelőre semmi sem változott. A Bayern persze magabiztos, azt akarják, hogy Musiala maradjon, és a megtartása túlságosan is fontos ügy a klub számára, ebben az esetben egyszerűen nem bukhatnak el. A tárgyalások folyamatban vannak, s egyelőre túl korai megmondani, hogyan fejeződnek be” – fogalmazott Romano a Daily Briefing című internetes műsorában.