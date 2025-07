Révész Attila: Az első hatba kerülés a cél a Kisvárdánál; Windecker József: Ha küzdünk, Kolozsváron is lehet keresnivalónk

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Tétmeccsen klubszinten két és fél éve nem szerzett gólt a négyszeres válogatott Németh András, aki 22 évesen először szerepelhet az NB I-ben. A nyáron a Bundesligába feljutó Hamburgnak intett búcsút, s lett a PAFC középcsatára. „Münsterben a feladataim többnyire a védekezésre korlátozódtak, egyáltalán nem élveztem a futballt, ezért megfogadtam, ilyen csapatban soha többé nem fogok játszani. Hamburgba visszatérve azt mondták az elöljárók, kezemben a döntés, megyek vagy maradok, megpróbálhatok bekerülni a kezdőbe, ám a posztomon csak negyedik leszek a rangsorban... Érdeklődtek irántam Belgiumból és Lengyelországból is, ám minden szempontot figyelembe véve úgy értékeltem, a Puskás Akadémia a legjobb választás.”

„Védenem kell – indokolta lapunknak klubváltását a 26 esztendős Varga Ádám, aki 2022 és 2023 nyara között szerepelt Kecskeméten, és egy év alatt kilenc élvonalbeli mérkőzésen védte a KTE kapuját. – Többet érzek magamban, a karrieremben, mint hogy folyamatosan a kispadon üljek. Több kérőm volt az NB I-es mezőnyből, átgondoltam a lehetőségeimet, melyik klubban tudnék a legtöbbet fejlődni, a debreceni volt a legszimpatikusabb. Kár lenne tagadni, a játéklehetőség reményében váltottam, a Ferencvárosban egyszerűen nem lett volna esélyem Dibusz Dénes mellett a csapatba kerülni. Amikor tinédzserként megkaptam első profi szerződésemet a klubtól, ő már a Fradi labdarúgója volt. Ha úgy vesszük, gyakorlatilag az egész profi pályafutásomat végigkísérte.”

Révész Attila, az NB I-be első próbálkozásra visszajutó Kisvárda Master Good sportigazgatója marbellai nyaralása közben is szívesen válaszolt lapunk kérdéseire. Beszélt a magyar játékosokat előtérbe helyező új MLSZ-szabályról is, ami szerint „öngól az MLSZ részéről, és az NB I-es bizottsági ülésen nem erről volt szó. Hiába mondja az MLSZ, hogy egyeztetett velünk, nem így történt”. Az edzőkérdésről elmondta, „Bernd Storckkal voltam sokáig kapcsolatban, mert hasonló játékrendszerben gondolkodik, mint mi. Az elmúlt években felvetődött, hogy Gerliczki Máté vezetőedző legyen nálunk, egyszer be is ugrott, de akkor még nem volt teljesen kész rá, és még nem volt meg a pro licence sem, most viszont már megszerezte a képesítést. Nyilván van még miben fejlődnie, de senki sem azonnal válik kész edzővé.” A célokról azt mondta, „az első hat közé várom a csapatot”.

Kedden derült ki, hogy a Bad Radkersburg-i edzőtáborból, egyben a ETO-tól távozik az előző idényben kitűnően teljesítő, a három és a két belső védős rendszerben bal és jobb oldalon egyaránt bevethető brazil játékos, Heitor dos Santos. Mivel Fábio Vianna Sepsiszentgyörgyre került, jelenleg öt emberre számíthat hátul Borbély Balázs vezetőedző, így ez a sor még erősítésre szorul. A Heitor eladásából származó bevétel bőven fedezi az elmúlt idényt kölcsönben Győrben töltő Nadir Benbuali hatszázezer eurós (240 millió forint) vételárát, az algériai játékos kettő plusz egy éves szerződésért cserébe végleg szakít a belga Charleroi-val, s aláír a zöld-fehérekhez.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Magyar Jégkorongszövetség és a Nemzetközi Jégkorongszövetség együttműködésével hiánypótló, új, angol nyelvű jégkorongedző-képzés indul szeptembertől a magyar egyetemen. A mesterképzésre olyan sportolók és edzők jelentkezését várják, akik szeretnék magasabb szintre emelni a tudásukat és elkötelezettek a teljesítményorientált sport iránt. A „Sports Coaching MSc”-képzést rugalmas formában hirdette meg az egyetem. Az MJSZ új elnöksége már nem az első képzési programját indítja el, az előző tanévben ugyanis elindult, magyar nyelven, a jégkorongedző-képzés mesterszakon. Négy hallgató sikeresen teljesítette az első évet, ha minden jól megy, jövő nyáron már négy új okleveles szakedzőnk lehet.

