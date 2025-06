Dibuszt meglepte, hogy Gulácsi lemondta a válogatottságot; Czifra Bettina Lili nem hitte volna…

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Újra együtt, és pénteken Svédország ellen játszik a magyar válogatott. Dibusz Dénes Telkiben részletesen beszámolt arról, hogy miként érte a hír: Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot. Eszerint a vb-selejtezőt, sőt a jövő nyári világbajnokságot is együtt gondolta végigvédeni. Eközben a svédek két csatársztárjuk, Viktor Gyökeres és Alxander Isak nélkül jönnek Budapestre.

Az örökifjú Böde, a BL-győztes PSG és a feljutó Kazincbarcika. Ezek a fő pillérei Borbola Bence havi futball-visszapillantójának, amelyben Csank János, Hajdú B. István és Pásztor József fejti ki a véleményét a legérdekesebb témákban. Címlapsztori két oldalon.

Robert Lewandowski ma már amolyan edzőféle is a Barca fiataljai mellett. A lengyel válogatott csatár Spanyolországban nyilatkozott hosszan a katalán klub és a saját jövőjéről – nem meglepő módon mindkettőt fényesnek látja, miközben azt is kijelentette, hogy nem szeretne fiatalabb lenni, jól érzi magát a bőrében.

Ha nyer Szegeden, már szerdán bajnok a Veszprém. Ha nyer… Mert ez a bajnokság itteni meccsén és a kupában sem sikerült neki – nagybeharangozó a legnagyobb magyar férfi kézis presztízscsata előtt.

Czifra Bettina Lili még most is csak alig hiszi el, hogy Eb-ezüstérmes lett. Az ifjú tornász bokafájdalmai ellenére nemcsak felemás korláton, hanem összetettben is ott volt Lipcsében – és milyen jól tette! És Kovács Erikának már arról is mesélt, hogy a világbajnoksággal mekkora tervei vannak.

