Bölöni László kapja az MSÚSZ életműdíját; Eberhard Gienger: Egy tévedésnek köszönhető a Gienger-szaltó

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Bölöni László kapja az MSÚSZ életműdíját. A futballistaként többek között Bajnokcsapatok Európa-kupáját és Európai Szuperkupát nyerő, edzőként Cristiano Ronaldónak a felnőttek között elsőként lehetőséget adó, világszerte ünnepelt edző lesz a ma esti gála egyik főszereplője a budapesti Operaházban, ahol az is eldől, hogy a különböző kategóriákban kik vehetik át az év legjobbjának járó díjat. Bodnár Zalán írása

Eberhard Gienger: Egy tévedésnek köszönhető a Gienger-szaltó. Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok német tornászklasszis az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála díszvendégeként érkezett Budapestre, hogy maga is a rehabilitációra szoruló Ónodi Henrietta gyógykezeléséért zajló gyűjtésre biztasson sokakat. A vele készült exkluzív interjúból kiderül: csak egy véletlen mozdulatnak volt köszönhető, hogy megszületett a később ikonikussá váló repülőelem, a róla elnevezett Gienger-szaltó. Csisztu Zsuzsa interjúja

Férfi kézilabda-vb: a cél a legjobb nyolc, az álom az elődöntő. A legutóbbi két világbajnokságon is bejutott a negyeddöntőbe a magyar férfi kézilabda-válogatott, ami reális cél most is; Chema Rodríguez szövetségi kapitánnyal a szerbek elleni felkészülési meccsekről, a kétbeállós játékról és a varasdi vb-ellenfelekről beszélgettünk. Vincze Szabolcs és Szendrei Zoltán összeállítása

Nagyot nyerhet a ZTE FC, ha felépíti Anderson Esitit és Owusu Kwabenát. A Ferencvárosnál körön kívülre került Anderson Esiti és Owusu Kwabena érkezésével két jó képességű futballista csatlakozott a ZTE FC-hez, előbbi a középpálya tengelyében, utóbbi a támadósorban jelenthet erősítést – ha formába lendül. Borsos László háttéranyaga

Több olimpiai helyszín is veszélyben van. A Los Angeles-szerte szerda óta pusztító erdőtüzek következtében eddig tizenhatan haltak meg, és több mint tízezer otthon égett le. A katasztrófa a sportvilágra is nagy hatással van, számos komplexum került veszélybe. Krasznai Bence összefoglalója