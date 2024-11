Varga Zsolt: „Erőt kell merítenünk a nehézségekből”; szaúdi dollármilliók ömlenek a sportba

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

A szaúdiak a sportban valósággal égetik a pénzt – de vajon meddig? Jannik Sinner egy bemutató tenisztornán 6 millió dollárt kasszírozott, így aztán adta magát, hogy megnézzük, kik és mennyit áldoznak a sportra, hiszen a legszűkebb sportelit szinte hazajár az arabokhoz, már Cristino Ronaldo is az övék, a héten pedig éppen a női teniszezők WTA-vb-jét rendezik meg. Címlapsztori két oldalon.

Három szombati és három vasárnapi mérkőzéssel folytatódik az OTP Bank Liga. Az Újpest Felcsúton térne vissza a győztes útra – beharangozó két oldalon.

Szabó Levente ígéretes idényt fut a német másodosztályban. A Fehérvárról az Eintracht Braunschweighez szerződő támadó már négy gólnál jár, és az exfehérvári Budu Zivzivadze példája lebeg a szeme előtt, aki hasonló utat járt be, mint ő, és a góllövőlista élén áll. Borsos László interjúja.

Varga Zsolt maradt, Cseh Sándor egyedül maradt. A vízilabda-szövetség döntött a kapitányairól – a férfiakkal Párizsban negyedik helyen záró Vargát Patai Gergely faggatta az új szabályokhoz való alkalmazkodásról, a centerkeresés nehézségeiről, a kapusutánpótlásról, Nyéki Balázs távozásáról és arról, hogy mi lesz Los Angelesig.

És ha szombat, akkor Képes Sport 12 oldalon. A címlaplány Kerekes Gréta, a pályafutását Párizzsal befejező gátfutó, de a Griezmann-sorozat is elér a 2018-as vb-aranyig, Cristina Neagu a sztárportré, az ukrajnai futball áldatlan állapotáról számol be helyszíni anyagában Csillag Péter, és a Hanga Ádámot is gardírozó Lóránt fivérekről is született egy kiváló anyag.

