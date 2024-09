A vb-re jutást is befolyásolhatja az NL-szereplés; Tóth András 75 éves

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Nagy csapatok – Benfica, Leeds, Celtic, Valencia, Juventus, Bayern – ellen futballozott az Újpesti Dózsában, Göröcs János volt a példaképe: a kilencszeres magyar bajnok, 17-szeres válogatott Tóth András csütörtökön tölti be 75. életévét. Fazekas László után ő volt a második újpesti, aki légiósnak állt, a belga Lierse százezer dollárért vette meg. Hazatérése után az MTK-ban lépett pályára, pályafutását Gödön fejezte be, majd nyugdíjazásáig a Megyeri úti stadion létesítményigazgatója volt.

Az átigazolási időszak utolsó pillanataiban érkezett a Ferencváros legújabb igazolása, a pályafutása eddigi alakulását tekintve azonban egyértelműen a legjobbkor csapott le a magyar bajnok Matheus Saldanhára. A brazil játékos klubváltásáról a hazájában is beszámoltak. A transzfer a hírek szerint hárommillió euró (körüli) összegért valósulhatott meg, amivel Saldanha nemcsak a Fradi, hanem a komplett magyar klubfutball legdrágább igazolásává lépett elő. Bemutatjuk a zöld-fehérek új futballistáját.

A legrosszabbkor, a felkészülés utolsó hetében dőlt ki a sorból Pászka Lóránd. A Ferencváros 28 esztendős védője különös sérülést követően térhet vissza a pályára a hétvégén: a Fradi szombaton Balatonfüredre látogat. A 28 éves bal oldali védő – aki legutóbb májusban, a Diósgyőr ellen 2–0-ra elveszített bajnokin lépett pályára tétmérkőzésen – kálváriája derékfájdalommal kezdődött, majd szép lassan elkezdett sorvadni a combizma; alighanem egy idegpálya sérült a derekánál.

A Red Bull fél év leforgása alatt az F1 csúcsáról a vert mezőnybe került. A kontraszt ordító a domináns idénykezdet fényében – Max Verstappen Monzában már „vezethetetlen szörnyetegnek” nevezte az autóját. Így olvadt az áprilisi 99 pontos bajnoki előny mostanra 8 pontra.

Negyedszer rendezi meg az Európai Labdarúgó-szövetség a Nemzetek Ligáját, amely az A-ligában szereplő csapatoknak, így Magyarországnak is pluszesélyt adhat a 2026-os világbajnokságra jutásra. A hírek szerint azonban akár még a vb-selejtező kalapbeosztásán is módosíthat a kiugró szereplés az őszi NL-versenyfutásban, s ez rendkívül ösztönző lehet a magyar válogatottnak is.

Lelik Rékát választották meg az augusztusban Kigaliban megrendezett női kosárlabda vb-előselejtező legjobb játékosának. A DVTK Hun-Therm hátvédje 10.8 pontot, 4.8 lepattanót és 5.4 gólpasszt átlagolt az öt találkozón. Lapunknak elmondta: „Egy kis szeletét láttuk csak Ruandának, de azért egy árvákat befogadó baptista templomot így is pénzadománnyal segítettük.”

A Hydro Fehérvár története során második alkalommal méreti meg magát a jégkorong Bajnokok Ligájában, Kiss Dávid együttese csütörtökön a Dynamo Pardubice ellen lép jégre. A fehérvári szakember lesz a sorozat első magyar vezetőedzője (két éve másodedzőként segítette Kevin Constantine munkáját). Minden együttes hat másikkal méri össze erejét, de mindegyikkel csak egyszer.

A pályafutását 28 évesen orvosi javaslatra befejező, játékosként magyar bajnok Illés Henrietta edzőként képzeli el a jövőjét, és azt sem zárja ki, hogy idővel ob I-es csapatot irányítson. A Honvédban, az Egerben, a BVSC-ben és az FTC-ben is megforduló vízilabdázó a III. Kerületi TVE-ből vonult vissza az előző idény végén.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!