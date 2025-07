Tusványos 2025: Álom, hogy két székely csapat játszhatta az Erste Liga döntőjét – Bereczky Szilárd

Megújult a Buzánszky Sportterasz a Tusványoson.

Sokkal tágasabb tér, elegánsabb berendezés fogadta a vendégeket és az előadásokra, beszélgetésekre kíváncsi látogatókat, akik még tavaly is a Nemzeti Sport falra ragasztott oldalait olvashatták, most viszont már digitális kijelzőn lapozgathatták napilapunk friss számát.

A Szerencsejáték Zrt. szóvivője, Panulin Ildikó megnyitóbeszédében örömét fejezte ki, hogy a Nemzeti Sporttal karöltve az idén is sikerült rengeteg sportolót, sportvezetőt a Buzánszky Sportteraszra csábítani, akik élményeik, tapasztalataik átadásával inspirálhatják az őket meghallgató látogatókat. Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György kiemelte a megújult, megszépült környezetet, kulisszákat, és elmondta: büszkeség, hogy a sportterasz az idén 100 éve született Buzánszky Jenő nevét viselheti, akinek fia is vendégként érkezik majd Tusnádfürdőre, de idelátogat majd az Aranycsapat másik tagjának, Bozsik Józsefnek fia, Bozsik Péter is.

A megnyitó után a székelyföldi jégkorongozás két zászlóshajója, a Gyergyói HK ás a Csíkszereda SK képviselői ültek le pódiumbeszélgetésre kollégánk, Csinta Samu moderálása mellett.

Bereczky Szilárd, a Gyergyói HK általános igazgatója rögtön úgy kezdte, hogy egy álom valósult meg azzal, hogy két székely csapat játszotta az Erste Liga legutóbbi döntőjét. A gyergyóiak némi szünet után 2018-ban állítottak fel egy öt éves tervet, akkor tértek vissza a magyar bázisú bajnokságba, és öt év alatt szerettek volna eljutni bajnoki címig – ez négy esztendő alatt sikerült. A következő idényben ráadásul új – reményeik szerint minden igényt kielégítő – jégcsarnokba költözik a csapat. Gyergyóban továbbra is az a cél, hogy profi körülményeket teremtsenek a játékosok számára, hogy csak az edzésekkel, meccsekkel, felkészüléssel kelljen foglalkozni, és fejlődik az utánpótlás is, amiből a jövőben még nagyobb számban merítenének tehetségeket.

A csíkiak részéről a szakosztályelnök, Papp Előd elmondta, hogy bármennyi veszteség érte a klubot az elmúlt években – több mint száz játékos távozott –, a cél mindig a döntőbe jutás, a győzelem, legyen szó bármilyen versenyről. Az elöljáró szerint a Szeredát az elmúlt években sokszor próbálták elgáncsolni, és kellett a Magyar Jégkorong-szövetségben a vezetőségváltás, mert a mögöttünk álló idényben azt tapasztalták végre, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezhetnek. Csíkban hisznek a jelenlegi szakmai stábban, a kanadai Kevin Constantine-nak élő szerződése van.

A csíkszeredai születésű, magyar válogatott gyergyói hátvéd, Fejes Nándor először meglepődött, amikor magyarországi szereplése után Szeredából keresték, de végül igent mondott az ősi rivális hívó szavára, mert itt érezte a bizalmat, a hosszú távú sikerért képes volt beáldozni a pillanatnyi csillogást is. A bekk a mögöttünk álló idényt lezáró párharcot az elmúlt évek legjobb döntőjének nevezte.

A Csíkszereda román válogatott játékosa, Péter Balázs kitért a májusi, Sepsiszentgyörgyben megrendezett divízió 1/A-s világbajnokságra, amelyen Románia szinte csak székely játékosokkal a soraiban búcsúzott az osztálytól. A jégkorongozó szerint megérdemelten estek ki, mert hiába kapnak sok jégidőt és fontos feladatot klubjaikban az Erste Ligákban, az ellenfelek erősek voltak, és talán nem állt össze a román csapat, a támadást helyezték fókuszba a játékosok, a védekezésre nem koncentráltak eléggé, de a cél a visszajutás jövőre.

Ami biztos, a székely hoki fejlődése töretlen maradhat, amit elősegít a Csíkszereda és Gyergyószentmiklós ősi rivalizálása.

A RÉSZLETES PROGRAM

SZERDA – 2025. július 23.

13.00–13.05 Köszöntő: Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője

13.05–13.55 Székely döntő a jégkorong Erste Ligában

Papp Előd, a Csíkszeredai Sportklub szakosztályelnöke

Bereczky Szilárd, a Gyergyói Hokiklub általános igazgatója

Fejes Nándor, a Gyergyói HK védője

Péter Balázs, a Csíkszeredai Sportklub csatára

Moderátor: Csinta Samu erdélyi újságíró, a Nemzeti Sport publicistája

14.00–14.25: Magyarok a téli olimpiára készülő román hódeszka-válogatottban

Mandel Kata versenyző

Kinda Géza edző

Moderátor: Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió riportere

Bölöni László (Fotó: Nemzeti Sport)

14.35–15.40: Az erdélyi futballhős, Bölöni László

Bölöni László, a legendás labdarúgó és világhírű edző

Moderátor: Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője

15.45–17.00: Feljutott az első osztályba a Csíkszereda! Itt a székelyföldi Bilbao!

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke

Hegedűs János, az FK Csíkszereda játékosa

Zsigmond Barna Pál volt csíkszeredai főkonzul, parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, Európai Uniós Ügyek Minisztériuma

Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió műsorvezetője

Moderátor: Csinta Samu erdélyi újságíró, a Nemzeti Sport publicistája

A program időpontjai romániai helyi idő szerint értendők.