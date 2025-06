U21-es Eb: a németek a kilencemberes olaszokat hosszabbításban legyőzve jutottak a négy köze

Az utolsó negyeddöntő első félidejében egyik csapat sem vállalt sok kockázatot. Németország elsősorban a nagy formában lévő Nick Woltemade révén több támadást vezetett, mint ellenfele, mégis az olaszok jártak közelebb a gólhoz: egy nem túl magabiztos kapuskijövetel következtében Wilfried Gnonto előtt maradt félig-meddig üresen a kapu, de az alacsony termetű csatár egyensúlyát elvesztve az oldalhálót trafálta telibe. Pihenőre tehát gól nélküli döntetlennel vonultak a felek.

A térfélcsere után kevesebb mint negyedórával Olaszország megtörte a jeget: a német hátvédek nem igazán vették komolyan a balról befelé húzódó Luca Koleoshót, aki ezt úgy büntette meg, hogy kilőtte a kapu jobb alsó sarkát. Antonio Di Salvo a kapott gólra hármas cserével reagált, ami viszonylag gyorsan meg is hozta az eredményét: Carmine Nunziata csapata nem bírta a nyomást, Woltemadéra nem sikerült megfelelően figyelniük egy sarokrúgásnál, így a 68. percben 1–1-re módosult az állás. Az olaszok problémái a hajrában fokozódtak, amikor a durváskodó Gnonto begyűjtötte második sárga lapját. Mehetett zuhanyozni.

Az előtte is jobban játszó Németország kihasználta emberelőnyét: Woltemade csúsztatására a padról beszálló Nelson Weiper érkezett. Az olaszok ezek után mindent egy lapra feltéve támadtak az utolsó percekben, de Mattia Zanotti elvesztette a fejét, neki is villant a piros. Szinte hihetetlen, de ennek ellenére is összejött az egyenlítés, Giuseppe Ambrosino szabadrúgásból talált a kapuba a ráadás utolsó utáni pillanataiban.

A hosszabbításban is a kettős emberelőnyben lévő németek uralták a találkozót. Az olaszok hősiesen védekeztek, minden lövés elé több játékos is bevetődött. A 117. percben aztán átszakadt a gát, Nathaniel Brown passzolt Merlin Röhlhöz, ő pedig 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Németország 3–2-es győzelmével bejutott a legjobb négy közé, az elődöntőben a dánokat kiverő Franciaországgal találkozik.

U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÁKIA

NEGYEDDÖNTŐ

Németország–Olaszország 3–2 (Woltemade 68., Weiper 87., Röhl 117., ill. Koleosho 58., Ambrosino 90+6.) – hosszabbítás után

Kiállítva: Gnonto (81.), Zanotti (90.)

Dánia–Franciaország 2–3 (Bischoff 18., Sörensen 49., ill. D. Cissé 44., Merlin 84., Tel 85.)