Redzic Damir: Ha reggelig játszunk, akkor sem rúgtunk volna gólt

„A Zólyombrézó ellen mindig nehéz meccseket vívunk. Agresszívek, ötvédős rendszerrel játszanak, nehéz feltörni a védelmüket. Igyekeztünk, próbálkoztunk, de nem nagyon ment. Ennek ellenére megvoltak a lehetőségek, ám nem tudtunk velük élni – mondta lapunknak Redzic Damir, aki a legveszélyesebb dunaszerdahelyi futballista volt a szombati bajnokin. – Két veszélyes kapura tartó lövésem volt, a gyorsaságomat kihasználva a széleken meg tudtam indulni. Sajnos a belőtt labdákból nem sikerült gólt elérnünk. Szerintem ha holnapig játszunk, akkor sem rúgtunk volna gólt. Ma egy ilyen nap volt, sajnáljuk, hogy vereséget szenvedtünk”.

„Így valószínűleg már nem érjük el a harmadik helyet és a remek sorozatunk is a múlté. Hosszú idő után szenvedtünk vereséget, ami megesik. Fel kell emelnünk a fejünket és folytatnunk kell a megkezdett munkát. Azon kell lennünk, hogy megtartsuk a negyedik pozíciónkat és a legjobb helyről vágjunk neki a ki-ki meccseknek a Konferencialigába jutásért” – mondta a magyar játékos.

Branislav Fodrek tizenötödik mérkőzésén ült a dunaszerdahelyiek kispadján. Nagyon mélyről hozta fel a csapatot, az ősz végén még a felsőházba jutás is veszélyben forgott, most viszont ott vannak az élbolyban. „A jó tavaszi sorozatunknak köszönhetően úgy alakult, hogy esélyünk volt a harmadik hely megszerzésére is, ezért is szerettünk volna győzni, hogy nyomás alá helyezzük a Nagyszombatot. A játékosok hozzáállására, aktivitására és a mutatott teljesítményre nem lehet panaszom, de hiányzott a gól, és összességében nehezen jutottunk el helyzetekig is. A támadások végén nem voltunk elég higgadtak a döntéseinkben. A hazaiak viszont megbüntettek minket a hibáink után” – nyilatkozta a sárga-kékek mestere, aki szerint most következik az idény legfontosabb része. „Nem csüggedünk, a srácok hónapok óta keményen dolgoznak, egy vereség miatt nem fogom megdorgálni őket. Kielemezzük ezt a találkozót, majd felkészülünk a bajnokság hajrájára, és a ki-ki meccses rájátszásra” – tette hozzá Branislav Fodrek.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS

8. FORDULÓ

ZÓLYOMBRÉZÓ–DAC 1904 2–0 (0–0)

Zólyombrézó, Zelpo Aréna, 1102 néző. Vezette: Kiss B.

ZÓLYOMBRÉZÓ: Danko – Kovácik, Mielke, Kostrna, Markovics, Palumets (Gresko, 90+1.) – Fasko (Deml, 61.), Chyla (Paraj, 61.), Stefánik (L. Abate, 85.) – Smékal (Gavrilenko, 85.), Yirajang. Vezetőedző: Stefan Markulík

DAC: Filipe – Kapanadze, Kacsaraba, Rhyan Modesto, Andzouana – Herc, Bajo, Tuboly (A. Sylla, 69.) – Redzic (Yapi, 83.), Djukanovics (Bartol Barisic, 69.), Ramadan (Blasko, 83.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Yirajang (62.), Kovácik (78.)