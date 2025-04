Nem tudta győzelemmel megünnepelni a feljutást a Csíkszereda

Egy nappal a történelmi feljutás biztossá válása után a csíki Lokálpatrióták dobolása adta meg a mérkőzés alaphangját az Anghel Iordanescu-stadionban, a pályán pedig élénk iramú, de helyzetek nélküli mezőnyharcot vívott a két csapat. A kapuk felé is kizárólag tizenhatoson kívüli lövések szálltak, elsősorban az FK támadói részéről. A hazaiak csak fél óra elteltével lettek veszélyesebbek, George Merloi lapos lövését még védte Karácsony Márk, de két perccel később Adam Nemec 17 méterről védhetetlenül tekert a bal felső sarokba.

Szünet után sem változott a játék képe, Csürös Attila bombáját védte a Voluntari kapusa, a Karácsonyt is kicselező Nemecet Raul Palmes blokkolta, Jozef Dolny pedig hiába talált be a hazai kapuba, lesről tette. Pár perc múlva aztán eldőlt a mérkőzés, Nicolae Carnat beadása átsuhant a csíki ötös előterében, a hosszú oldalon érkező Alex Git pedig a léc alá vágta a labdát. Az egyre pontatlanabbul támadó FK-nak pedig Dolny erős, de középre tartó kapáslövését leszámítva már nem akadt több esélye – de vereségnek talán még sosem örültek ennyire a Székelyföldön.

ROMÁN LIGA 2

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

FC Voluntari–FK Csíkszereda 2–0 (Nemec 34., Git 70.)

Csíkszereda: Babati Benjámin és Torvund Alexander is a 65. percben állt be, előbbi a 68. percben sárga lapot kapott; Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kelemen Dávid kezdett, a 73. percben Nagy János váltotta, Pintér Bence nem került be a meccskeretbe.

Az állás:

1. Csíkszereda 52 pont

2. Steaua 51 pont

3. FC Arges 50 pont

4. Resita 40 pont

5. Metaloglobus 40 pont

6. Voluntari 39 pont