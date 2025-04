Liga 2: rangadót vesztett a Csíkszereda, még várnia kell a feljutásra

Egy csíkszeredai siker már a rájátszás felénél meghozta volna a sporttörténelmi feljutást, de a rossz napot kifogó az FK-nak helyzete is alig akadt a második feljutó pozíciót elfoglaló FC Arges otthonában. A kemény belépőkkel induló összecsapáson már az első percekben több játékos is ápolásra szorult, Veres Szilárdot pedig már a 10. percben le kellett cserélnie Ilyés Róbert szeredai vezetőedzőnek. A hazai szurkolók rigmusai között pedig hamar megjelentek a magyarellenes skandálások, amelyeket a játékvezető ugyanúgy tolerált, mint a játékosok szabálytalanságait.

A sokáig helyzetek nélkül zajló mérkőzésen némileg váratlanul az Arges szerzett vezetést: Mihai Roman lövését ugyan a felsőléc segítségével még hárította Simon Máté, de a kipattanó labdát Robert Moldoveanu már a hálóba fejelte. A túloldalon Torvund Alexander fejjel, majd lábbal sem találta el a kaput, Moldoveanu viszont a második lehetőségét is kihasználta, és az ötös sarkától félmagasan a hosszú sarokba lőtt.

Ilyés hiába cserélt be a szünetben két friss támadót, Anderson Cearát és Fülöp Lórándot, az FK továbbra is csak elvétve jutott el a hazai tizenhatos környékére. A védelem pedig Kelemen Dávid kiválása után még sűrűbben hibázott, amit végül a tizenhatos vonaláról a jobb felsőbe bombázó Laurentiu Radescu büntetett újabb góllal. A végén ugyan Anderson átlövései is megdolgoztatták a hazaiak kapusát, de Csíkszeredában ezen a hétvégén csak a húsvétot ünneplik meg, a feljutáshoz még mindig kell legalább két pont az utolsó öt fordulóban.

Liga 2, felsőház, 5. forduló:

FC Arges–FK Csíkszereda 3–0 (Moldoveanu 22., 41., Radescu 74.)

Csíkszereda: Hegedűs János végig a pályán volt, Kelemen Dávid kezdőként egy félidőt játszott, a 41. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexandert a szünetben cserélték le, Pintér Bence a 64. percben állt be, Babati Benjámin és Nagy János nem volt a keretben.

Az állás

1. Csíkszereda 52 pont

2. Steaua 51 pont

3. FC Arges 47 pont

4. Resita 39 pont

5. Metaloglobus 39 pont

6. Voluntari 36 pont