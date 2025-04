Fredi Bobic Lengyelországban kap sportvezetői állást – sajtóhír

Bobicot elsősorban a német labdarúgás szerelmesei ismerhetik: játékosként megfordult a VfB Stuttgartban, a Borussia Dortmundban, a Hannoverben és a Herthában is. Játékos-pályafutása után 2010 és 2014 között a VfB Stuttgart sportigazgatója volt, majd az Eintracht Frankfurtnál töltötte be ugyanezt a posztot, mielőtt a Herthához került 2021-ben.

Az együttműködés nagy reményekkel indult, ám mindössze másfél évvel később már arról beszéltek, hogy Bobictól hamarabb meg kellett volna válni. A korábban Herthánál edzősködő Dárdai Pál viszonya nem volt felhőtlen a sportigazgatóval, aki néhány héttel 2021 novemberi menesztését megelőzően is még arról beszélt, a stabilitás érdekében nem kíván edzőt váltani – a folyatás ismert: Dárdait menesztették, 2022 szeptemberében pedig szerződést is bontottak vele.

A fővárosiak 2023 januárjában rúgták ki Bobicot, miután a Hertha alulmaradt a városi rivális Union Berlinnel szemben – a HBSC csak a 17., kieső helyen állt a 18 csapatos német bajnokságban, az idény végén búcsúzott az élvonaltól.

Bobic a berlini bukás után most Lengyelországban kap sportvezetői állást – a meczyki.pl gyakorlatilag tényként kezeli, hogy Bobicot hamarosan hivatalosan is bejelenti a Legia Warszawa. A német feladatai közé tartozik majd: a teljes sportszakosztály felügyelete, a játékosok megfigyelése és a nemzetközi porondon való előrelépés. Elsősorban Michal Zewlakow sportigazgatóval kell együttműködnie. A lengyel lap kiemeli: Bobic Goncalo Feio vezetőedzővel is konzultálhat, de nem lesz nagyobb befolyása a sportigazgatónál.