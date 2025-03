Gartenmann bemutatkozott a svájci válogatottban, csapata döntetlent játszott Belfastban

A hat négycsapatos vb-selejtezős csoportban csak ősszel kezdődnek el a küzdelmek, de így is kevés olyan válogatott van, amelynek a mostani FIFA-játéknapokon nincs kötelezettsége, hiszen a többség a Nemzetek Ligájában érdekelt. Észak-Írország és Svájc viszont két olyan nemzeti együttes, amelyre most nem várt tétmérkőzés, ezért egymással csaptak össze felkészülés gyanánt. Belfastban kezdőként mutatkozott be az FTC 28 éves védője, Stefan Gartenmann (végig is játszotta az összecsapást) a svájci válogatottban, amely bő negyedóra után hátrányba került Isaac Price gólja miatt. A vendégek az első fél óra végén egyenlítettek Vincent Sierro találatával, ám győzni nem tudtak, így nyolc mérkőzés óta nyeretlenek – a június 29-i, olaszok elleni 2–0-s siker óta, amellyel nyolc közé jutottak az Európa-bajnokságon.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Észak-Írország–Svájc 1–1 (I. Price 16., ill. Sierro 29.)