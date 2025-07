Vámos Petra: Igazán meg tudtam mutatni magam az előző idényben

– Hogyan haladnak a nyári felkészüléssel?

– A keretből többen, akik tavaly az olimpián is szerepeltünk és már az előző idényben is itt játszottunk, jó két hete csatlakoztunk, a többiek néhány nappal korábban kezdtek – válaszolta a francia Metz és a magyar válogatott Európa-bajnoki bronzérmes irányítója, Vámos Petra. – Javában zajlik a munka, újult erővel vágtunk bele, nagyon jól érezzük magunkat, jó a társaság.

– Más az idei alapozás, így, hogy egy idényt már lehúzott a metzi csapatban?

– Mindenképpen más, mert tavaly körülbelül csak három hetet tudtunk együtt készülni az olimpia miatt. Már az újdonság, hogy Metzben töltöm a teljes felkészülést. Sok változás volt a játékoskeretben, de mivel ez a második évem lesz itt, sokkal nyugodtabban vágtam neki. Most én adom az instrukciókat az újaknak a rendszerrel kapcsolatban, hogy mit és hogyan játsszunk – más szerepkörbe kerültünk, akik már legutóbb is itt voltunk. Ez is a fejlődés része, vártam, hogy visszatérjünk a klubba és elkezdjük az alapozást. Hét hétig dolgozunk együtt, amire tavaly nem volt idő, arra most biztosan lesz, örülök, hogy így alakul. Az elején minimálisan gyakoroltunk csak hat a hat ellen, fokozatosan vezettük vissza a variációkat az edzéseken, nem egyből, durr bele alapon. Kell három hét, hogy az újak is felvegyék a tempót, és utána magabiztosabban tudunk kiállni a felkészülési mérkőzésekre is.

– Sok meghatározó kézilabdázó távozott az előző kiírás után: Cléopatre Darleux és Allison Pineau visszavonult, Anne Mette Hansen és Djazz Chambertin Romániába igazolt, míg Szemerey Zsófi és Szöllősi-Schatzl Nadine hazatért, miként Emma Jacques is Magyarországon folytatja. Milyen lesz az új metzi együttes?

– Nagyon fiatal lesz a csapat. Valóban, olyan rutinos játékosok távoztak, akiket roppant nehéz, sőt, szinte nem is lehet pótolni. Megpróbáljuk ezt a fiatalos lendületünkkel és munkabírásunkkal kiegyenlíteni. Meglátjuk, most még rendkívül nehéz bármit is mondani, tényleg nagyon az elején vagyunk. Azt látom, hogy az érkezők lelkesek, és igyekeznek minél hamarabb felvenni a ritmust. Nagy segítség, hogy hét hetünk lesz arra, hogy összerakjuk a csapatot és mindent flottul be tudjunk gyakorolni.

– Önre még nagyobb felelősség és szerep hárul?

– Érzek némi különbséget tavalyhoz képest, igen. Az előző idény elején még nem volt annyira világos, hogy tavasszal milyen szerepem lesz, de hála istennek viszonylag gyorsan be tudtam épülni a csapatba és nagyobb szerepet vállalni. Ez, ha minden jól megy, az új kiírásban is így lesz.

– Megnyerték a hazai bajnokságot és a Francia Kupát, sokáig veretlenül meneteltek az előző idényben, csak az utolsó két meccsen, a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében kaptak ki, megválasztották a francia liga legjobb irányítójának, míg a válogatottal harmadik lett az Európa-bajnokságon. Melyik polcra helyezné az elmúlt évet a karrierjében?

– Az egyik legnehezebb, de a legeredményesebb idényem volt. Nehéz pillanatokat és mélypontokat is megéltem, ugyanakkor magától a sportágtól és a körülöttem lévő emberektől is rengeteget kaptam, amit korábban nem tapasztaltam. Rendkívül sokat tanultam az előző idényből, igazán meg tudtam magam mutatni. Mindenképpen azon dolgozom, hogy még tovább fejlődjek és biztosítsam a helyem a világ legjobbjai között. Ez a cél, és bízom benne, hasonló eredményeket tudunk elérni.

– Nem marad magyar csapattárs nélkül, hiszen Albek Anna is új érkező. Kölcsönösen jó és segít mindkettejüknek, hogy az öltözőben tudnak honfitárshoz fordulni?

– Igen, abszolút. Annával régóta ismerjük egymást, a pályán kívül is nagyon jó barátnők vagyunk. Örültem annak, hogy ő is érkezett, ketten leszünk magyarok a csapatban, így könnyebb átvészelni a nehezebb pillanatokat. Irányítóként is sokat tudok neki segíteni, átadni a tapasztalataimat az előző idényből, hogyan lehet neki könnyebb a szintlépés – mert az én karrieremben is az volt a metzi igazolás. Próbálok segíteni, hogy ez minél gördülékenyebben menjen, mert megvannak a képességei ahhoz, hogy szép utat fusson be. Dolgozunk ezen és igyekszünk a páros játékkapcsolatunkat is a legmagasabb szintre felhozni, hogy a magyar szurkolóknak is szép perceket szerezzünk.

– Milyen lesz a BL új kiírása? Egy csoportba kerültek a címvédő Győrrel és előző klubjával, a Debrecennel is.

– Elég erős a csoportunk, de ez rajtam kívül álló dolog, abszolút alkalmazkodom ahhoz, ami van, és úgy próbálom felfogni, hogy kétszer is utazhatunk Magyarországra, Debrecenbe is. Nagyon közel áll a szívemhez a város, ráadásul a húgom ellen játszom majd, különleges helyzet lesz. Izgatottan várom, tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz könnyű, mert a Győr és az Esbjerg is a nyolcasunkban van, erős verseny várható az első két helyért, szóval az új idény is hoz izgalmakat.

– Tavaly tavasztól a válogatottal is sűrű programja volt, ám most csendesebb időszak után kezdik ősszel a világbajnoki felkészülést. A sikeres Eb-menetelés után hogyan várják az újabb világversenyt?

– Az elmúlt idény azért is volt nehezebb, mert a lábunkban volt egy olimpiai nyár, de az Eb-bronzig kitartott mindannyiunk ereje. Jó, hogy most volt egy teljes nyarunk, mindenki fel tudott töltődni, így újult erővel lehet nekivágni a válogatott feladatoknak is. Tudjuk, hogy óriási eredményt értünk el az Eb-n, megpróbálunk mindent megtenni, hogy hasonlóan szépen szerepeljünk a jövőben is, de azt is látni kell, hogy ehhez rengeteget kell dolgoznunk és össze kell tartanunk csapatként. Az Európa-bajnokságon minden tökéletesen összeállt, láttuk, ez az út, amelyen szeretnénk haladni, erre kell törekednünk a folytatásban is. Izgalmas feladat vár Golovin Vlagyimir kapitányra, mert áprilisban találkoztunk legutóbb, nehéz ilyenkor újra összerakni a csapatot, de bízom benne, hogy a világbajnokságig ezzel sem lesz probléma. Szerintem mindenki nevében mondhatom: várjuk, hogy mit hoz a vb, amely erőfelmérő is lesz, hogy hol tartunk az Európa-bajnoki bronz után.