Ők is emberek – Cselőtei Márk publicisztikája

NAGY HÍVE vagyok a modern kori labdarúgásban az adatalapú megközelítésnek, a statisztikák boncolgatásának, a taktikai finomságok szálakra szedésének, a mérkőzések elemzésének és a játékosok értékelésének, annak viszont nem, amikor ezekből kifolyólag egyes szakértők és szurkolók hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a profi sportolók és szakvezetők nem bábuk egy sakktáblán vagy irányított gépek, akiknek az egyetlen dolguk teljesíteni. Ők is emberek, így teljesítményükre adott esetben magánéleti gondjaik is hatással lehetnek.

Az utóbbira aktuális példa a futballtörténelem egyik legjobb edzőjének tartott Pep Guardiola esete. Bár minden részletet nyilvánvalóan nem tudni, a brit sajtó egyöntetűen állítja, hogy a katalán szakember éppen válik (vagy már el is vált) feleségétől, Cristina Serrától, akivel tíz éve házasok, de már három évtizede egy párt alkotnak, és született három közös gyermekük is. Nem állítom, hogy kizárólag ez áll a Manchester City elmúlt hónapokban bemutatott lejtmenetének hátterében, badarság lenne, mert nyilvánvalóan nem így van, de érdemes belegondolni, mennyire megnehezíthette ez a cseppet sem elhanyagolható magánéleti helyzet Guardiola dolgát, miközben a sérülésektől és kiöregedéstől sújtott manchesteri keretet próbálta összetartani úgy, hogy közben a sajtó minden egyes vereséget követően egyre jobban támadta, és az ellenfél szurkolói sem kímélték, élvezték csapata bukdácsolását. A hírek szerint egyébként épp a katalán edzőgéniusz munkamániája vezetett a váláshoz, ugyanakkor ezt az információt ismerve egyáltalán nem biztos, hogy csak a City teljesítménye miatt volt az utóbbi időszakban ingerültebb, kétségbeesettebb Guardiola a sajtótájékoztatókon – emlékezhetünk, a Feyenoord elleni, BL-alapszakaszban lejátszott 3–3 után például az arcán karmolásokkal nyilatkozott, amelyeket maga okozott. Nos, ebből is következik: ezeknél a profiknál sem becsülhetjük le a magánéleti stabilitást és az egyensúly fontosságát, néha teljes karriereket határoznak meg olyan események, amelyekről a közvélemény csak később vagy sohasem szerez tudomást.

Szemléltetésképp lássunk is néhány példát! Nem kell Guardiolától messze menni az elsőhöz, Jürgen Klopp épp tavaly jelentette be, hogy azért távozik a Liverpooltól hosszú idő után, mert elfáradt, kifogyott az energiából, de hozzá közel álló informátorok szerint ebben az is benne volt, hogy nem szerette volna, hogy a házassága rámenjen a rengeteg munkára, ezért több időt kívánt a feleségével tölteni. Egy ennél is súlyosabb téma, amikor 2022-ben Cristiano Ronaldo és párja, Georgina Rodríguez ikreket vártak, de csak a kislány maradt életben, kisfiuk a szülés után meghalt. A szurkolók eleinte az ötszörös aranylabdás portugál mellett álltak, de amikor teljesítménye a következő hetekben, hónapokban romlani kezdett, senkit sem érdekeltek a lelki problémái. Hasonló történt a spanyol csatárral, Roberto Soldadóval, akit sokan a Tottenham Hotspur történetének egyik legrosszabb igazolásaként tartanak számon, pedig beilleszkedési gondjai mellett – finoman szólva – az sem segített rajta, hogy párjával elvesztették újszülött lányukat, s így kellett volna csúcsformában, átigazolási pénzéhez méltón teljesítenie. Ha már spanyol légiósok a Premier League-ben, a nemrég legendaként visszavonuló Jesús Navas nem véletlenül töltötte karrierje jelentős részét Sevillában, ugyanis egész életében szorongásos honvággyal küzdött, depressziós volt hazájától távol. 2013-ban megpróbálta a légióséletet, a Manchester Citybe igazolt, ahol rengeteg kritikát kapott, de nem tudott úrrá lenni a honvágy miatti depresszióján. Az egyik legismertebb, klasszikus eset a brazil Adrianóé, aki a világ nagy csatárígéretének tűnt Olaszországban, de édesapja halálát követően már nem volt az a játékos, mint előtte: alkoholproblémákkal küzdött, és el is hízott.

Szintén említésre méltó Josip Ilicic története, aki az Atalantában karrierje legjobb formájában játszva a 2019–2020-as idényben aranylabdásokhoz illő statisztikai számsorokat produkált, mesternégyest jegyzett a kieséses szakaszban egy Bajnokok Ligája-meccsen, csapatával pedig a Covid miatt elhalasztott, de később megrendezett, Paris Saint-Germain elleni BL-negyeddöntőre készült, csakhogy előtte hazautazott Szlovéniába, hogy meglepje feleségét – akinek így derült ki a hűtlensége. Ilicic ezután mély depresszióval küzdött, elhízott, távozott az Atalantától is, s már sosem volt ugyanaz a játékos, mint azelőtt. Ne maradjon ki a felsorolásból Pierre-Emerick Aubameyang sem, aki az Arsenaltól 2022 januárjában a Barcelonába igazolt, hogy aztán ott pályafutása fénykorát idézve szórja a gólokat. A katalán kaland végül fél évig tartott, azt követően a Chelsea-ben folytatta, de pocsékul futballozott, már amikor játszott, s folyamatosan kritizálták. A gaboni csatár nemrég egy interjúban mondta el, hogy szereplésére alaposan rányomta a bélyegét az, amikor Barcelonában úgy rabolták ki a házát, hogy felesége és gyerekei is otthon voltak, a rablók fegyvert fogtak rájuk, őt pedig bezárták a szekrénybe, majd az értékekkel távoztak. Persze ezek csak nemzetközi példák, és kizárólag a labdarúgás világából, a felsorolást napestig lehetne folytatni. Való igaz, e sztárfutballisták, vezetőedzők rengeteget keresnek, csillagászati fizetéseket kapnak, ezért elvárható, hogy minél jobban teljesítsenek, de gondoljunk bele, milyen nehéz ezt hétről hétre, sőt, lassan már kétnaponta megismételniük, amikor magánéleti gondokkal, lelki nehézségekkel néznek szembe.

Visszatérve Guardiolához és a Cityhez, biztos vagyok benne, hogy hiába a 2024 végi szerződéshosszabbítás, a biztos anyagi háttér, a szurkolók szeretete és a korábban elért elképesztő sikerek, az emlegetett magánéleti krízis a katalán szakember teljesítményére is rányomja a bélyegét. Azt még nem tudni, hogyan tovább, ezt jó eséllyel csak a bulvárlapok hasábjain fogják boncolgatni innen-onnan elcsípett megszólalásokból, így mi azt tudjuk értékelni, amit a pályán látunk. A Manchester City fogaskerekei továbbra sem működnek zökkenőmentesen, de a klub apró lépésekben ismét elindult felfelé, nyeregeti a meccseit – legutóbb például az újonc Ipswich Town otthonában hintett egy hatost a PL-ben. Szükség is lesz a javuló manchesteri teljesítményre, hiszen Guardioláék szerdán a Paris Saint-Germainnel néznek szembe a Bajnokok Ligájában, nagy téttel a vállukon, merthogy jelenleg egyik csapatnak sem biztos még a következő körbe, a legjobb 24 közé jutása. Addig is az MC vezetősége próbál minden támogatást megadni Guardiolának. A klub múlt hét pénteken egy évtizedre hosszabbított legnagyobb csillagával, Erling Haalanddal, hétfőn pedig bejelentette, hogy szerződtette a Lens 20 éves üzbég védőjét, Abduqodir Husanovot. Sőt, a következő napokban az elképesztő idényt futó egyiptomi Frankfurt-támadó, Omar Marmus és a Palmeiras 19 éves brazil védőtehetsége, Vitor Reis is érkezhet, de még egy belső középpályást is vennének januárban. A csapat tehát épül, az eredmények is egyre jobbak, s talán idővel Guardiola is visszarázódik a normál kerékvágásba. Addig is lesznek azonban, akik megértik magánéleti gondjait, és lesznek, akik tovább ekézik.

