Nachóék magabiztosan jutottak be a legjobb négy közé a Szaúdi Király-kupában

A Real Madriddal hatszoros BL-győztes Nacho Fernándezzel felálló Al-Kvadszija bő fél óra után megalapozta a továbbjutását, ugyanis a 34. és a 36. percben is gólt szerzett. Előbb Julián Quinones jobb külsős beadását a Dortmund és az Arsenal korábbi sztárja, Pierre-Emerick Aubameyang váltotta gólra, majd Cameron Puertas lőtte ki 13 méterről a kapu bal oldalát. A második félidő elején háromra nőtt a különbség, Quinones talált be 17 méterről a bal alsóba. Az Al-Tavun visszajöhetett volna a meccsbe, ám Szultan Mandas gólja előtt az indításnál a válla előrébb volt, mint a védő lába, így megmaradt a különbség, és az utolsó fél óra már nem is hozott sok izgalmat. 0–3

SZAÚDI KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Al-Tavun–Al-Kvadszija 0–3

Később

18.25: Al-Hilal–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)

Hétfőn játszották

Al-Raid–Al-Dzsabalain 1–1 – 11-esekkel 4–3

Al-Sabab–Al-Fejha 2–1