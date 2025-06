Sokba került a kihagyott büntető, csak döntetlennel nyitott a klub-vb-n a Real Madrid

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

H-CSOPORT

Real Madrid (spanyol)–Al-Hilal (szaúdi) 1–1 (1–1)

Miami, Miami Gardens, 60 000 néző. Vezette: Tello (argentin)

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Lucas Vázquez, 65.), Asencio (Güler, a szünetben), Huijsen, Fran García – Valverde, Tchouaméni, Bellingham (Modric, 84.) – Rodrygo (Brahim Díaz, 65.), Gonzalo García, Vinícius Júnior (Víctor Munoz, 80.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Al-Hilal: Bunu – Joao Cancelo (H. al-Jami, 64.), Tambakti, K. Koulibaly, Lodi (Al-Harbi, 83.) – Rúben Neves, N. al-Davszari (Kanno, 76.) – Malcom (Al-Kahtani, 64.), Sz. Milinkovics-Szavics, Sz. al-Davszari – Marcos Leonardo (Al-Dzsuvajr, 83.). Vezetőedző: Simone Inzaghi

Gólszerző: Gonzalo García (34.), ill. Rúben Neves (41. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Xabi Alonso a Real Madrid kispadján, Simone Inzaghi az Al-Hilal élén mutatkozhatott be. A spanyoloknál Kylian Mbappé sérülés miatt a keretben sem volt, ellenben a kezdőben kapott helyet a Liverpooltól érkező Trent Alexander-Arnold, valamint a Bournemouthtól igazolt Dean Huijsen. A 2021-es ázsiai BL-győztes szaúdiaknál is voltak ismerős nevek: Bunu, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Malcom és Szergej Milinkovics-Szavics is megfordult korábban elitligás csapatokban.

Bátran kezdett az Al-Hilal, a második percben Milinkovics-Szavics lőtt húsz méterről, majd két perccel később Neves próbálkozott, a tizedik percben pedig Cancelo keresztpasszát követően Leonardo lőtt ballal nem sokkal kapu mellé. A 19. percben be is talált Simone Inzaghi csapata, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Ezt követően éledezett a Real Madrid, Gonzalo García első kísérlete még nem talált el Bunu kapuját, a 34. percben Rodrygo passzát követően a szerencsének köszönhetően a 21 éves spanyol a kapu jobb oldalába talált. 1–0

Nem sokáig örülhettek a spanyolok, a 41. percben ugyanis Leonardo szerelte a Real tizenhatosán belül Raul Asenciót, aki szabálytalanul szerezte vissza a labdát, a büntetőt pedig Rúben Neves magabiztosan értékesítette. A félidő vége előtt majdnem vezetést szerzett az Al-Hilal: Milinkovics-Szavics és Sz. al-Davszari összjátéka végén utóbbi tekert a bal kapufa mellé.

A második játékrészt remekül kezdte a Real Madrid: a 46. percben Vinícius Júnior jobb oldali beadásából a szünetben beálló Arda Güler a lécre bombázott, a kipattanónál pedig Bunu védte García fejesét. Az 53. percben veszélyes akciót vezetett az Al-Hilal, de Marcos Leonardo lövése nem volt elég pontos. A játékrészben már nagyrészt a Real akarata érvényesült, a szaúdiak mindössze kétszer lőttek kapura, de Xabi Alonso együttese nem találta a fogást. Aztán a 92. percben a videóbíró segítségével tizenegyeshez jutott a királyi gárda, csakhogy Fede Valverde jobb alsó sarokba tartó lövését Bunu nagyszerű megérzéssel védte, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.