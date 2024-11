Liga 2: nehezen, de nyert a Csíkszereda

A mezőny hátsó felében tanyázó CS Mioveni egyenrangú ellenfélnek bizonyult a székelyföldi hidegben, és két hatalmas helyzetet is kihagyott az első félidőben. A szeredai támadójáték a szünet után pörgött fel igazán, de a győztes gólhoz kellett a Mioveni védelmének hibája is: a vendégek a saját tizenhatosukon belül vesztettek labdát. Az első lövés még a kapufát találta el, de a kipattanót a Liga 2 góllövőlistáját vezető Jozef Dolny már belőtte, eldöntve ezzel a mérkőzést.



ROMÁN LIGA 2

14. FORDULÓ

FK Csíkszereda–CS Mioveni 1–0 (Dolny 79.)

Csíkszereda: Kelemen Dávid végig a pályán volt, Babati Benjámin helyére az 58. percben Torvund Alexander állt be, Makrai Gábor a 89. percben lépett pályára, Pintér Bence és Hegedűs János végig a kispadon maradt, Nagy János nem volt a meccskeretben.