Gulácsi után Kevin De Bruyne sem lesz ott válogatottja hátralevő idei meccsein – hivatalos

A hírt maga Tedesco is megerősítette.

„Megkért, hogy a fizikai állapotára való tekintettel ne hívjam be a Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Az indoklását természetesen megértjük. Mindenkinek figyelemmel követjük a meccseit, így a legnagyobb sztárokét is. Utóbbiaknak egy idényben most már akár hetven mérkőzésük is lehet. Ez egy hihetetlen mértékű terhelés, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy rábólintunk a kérésére. De ne aggódjanak: Kevin vissza fog térni a válogatottba” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

De Bruyne döntése nem egyedi eset, hiszen a napokban Gulácsi Péter is kérte Marco Rossitól, hogy ne hívja be a magyar válogatott idei NL-meccseire – az olasz szakember teljesítette a kapus kérését.