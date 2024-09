A Celtic nem adott esélyt a Rangersnek a skót derbin

A két csapat rivalizálása jóval több mint száz évre nyúlik vissza, az első Old Firmöt még 1890-ben rendezték meg, és azóta hihetetlen, de már 441 alkalommal találkoztak a csapatok. Ami az örökmérleget illeti, semmi különbség nincs a felek között: a Celtic és a Rangers is 169-szer hagyta el győztesen a pályát, míg 103-szor döntetlenre végeztek. Most azonban előzetesen is a Celtic számított esélyesebbnek, már csak azért is, mert a zöld-fehérek hibátlan mérleggel álltak a bajnokságban, míg a Rangers két győzelem mellett már játszott egy döntetlent is.

A találkozó első negyedórája még nem hozott gólt, a 17. percben viszont Maeda Daizen megadta a meccs alaphangját azzal, hogy megszerezte a vezetést a Celticnek. A hazaiak még a szünet előtt megduplázták előnyüket: a 40. percben a szintén japán Furuhasi Kjogo szerezte meg a második találatot.

A második félidőben sokáig nem esett gól, a Rangers hiába próbálkozott becsülettel, nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez. A 75. percben pedig Callum McGregor is eredményes volt, ezzel pedig ki is alakította a 3–0-s végeredményt.

SKÓT PREMIERSHIP

4. forduló

Celtic–Rangers 3–0 (Maeda 17., Furuhasi 40., McGregor 75.)

A bajnokság állása: 1. Celtic 12 pont, 2. Aberdeen 12, 3. Rangers 7, 4. Motherwell 7, 5. Dundee FC 6