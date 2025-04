Frankfurtban harcolta ki a négy közé jutást a Spurs, a Bodö/Glimt kiejtette a Laziót az El-ben!

Lazio–Bodö/Glimt 3–1 (összesítésben: 3–3) – 11-esekkel 2–3

A norvég csapat az első meccsen lefocizta a Laziót, amely óriási szerencsével úszta meg azt a találkozót két kapott góllal. Várható volt azért, hogy a római csapat hazai pályán egészen máshogy futballozik majd, és így is történt. Az első nagyobb helyzet is a vendéglátó előtt adódott, de Pedro lövését védte Nyikita Hajkin, viszont két perccel később már vezettek az olaszok – Gustav Isaksen centerezése után Taty Castellanos sarokkal vette be a kaput. Az első félidő végén nőhetett volna az előny, először Manuel Lazzari lövése tévesztett kevéssel célt, majd Mattia Zaccagni találta el a lécet.

Természetesen tovább nyomott az olasz együttes a fordulás után is, azonban megvolt az esélye a Bodö/Glimtnek is arra, hogy visszaállítsa összesítésben a kétgólos különbséget, de Hrisztosz Mandasz bravúrral védett Jostein Gundersen próbálkozásánál. Ezt követően ismét hazai helyzetek következtek, Hajkinnak többször is hárítania kellett, ám úgy tűnt, a vendégek kihúzzák egygólos vereséggel. A ráadásban azonban – miután Andreas Helmersen elpuskázta a helyzetét – a Lazio egy szöglet után egyenlített: Alessio Romagnoli középre tekert, két fejről pedig Tijjani Noslin elé került a labda, aki közelről a kapuba lőtt.

Karnyújtásnyira voltak a továbbjutástól a norvégok, ám hosszabbítás következett, amely során nagy fölényben játszottak a „sasok”. Tíz perc elteltével már a Lazio állt továbbjutásra, Mattéo Guendouzi beadásából Boulaye Dia a kapuba fejelt. Úgy tűnt, az északi csapat játékosai teljesen elkészültek az erejükkel, ám a fordulás után megújultak, beszorították a hazaiakat, és kiegyenlítették a párharcot. Elég hasonló jelenet játszódott le az olasz kapuja előtt, mint a harmadik Lazio-gólnál, ez esetben is balról jött a beadás – Isak Määttä tekerte be –, középen pedig jó volt a fejes, Helmersen bólintása után Mandasz csak beleérni tudott a labdába. Az utolsó percekben még a vendégek gólszerzője megkapta a második sárga lapját, így tíz emberrel fejezte be a meccset a Bodö, de ez csak annyit jelentett, hogy Helmersen lemarad a tizenegyespárbajról.

A szétlövést Petter Hauge kezdte, és gyenge lapos lövését megfogta Mandasz, majd a következő két rúgó nem hibázott, de Loum Tchaouna igen, Hajkin is elcsípte a laposan érkező labdát. Ezután előnybe kerültek a norvégok, míg Noslin a jobb alsó mellé lőtt, ezt pedig egy újabb vendéggól követte. Guendouzi életben tartotta az olasz reményeket, és Patrick Berg nem lőtte tovább a csapatát, ugyanis a kapu fölé bombázott. Castellanos lábában ott volt a lehetőség a folytatásra, ám középre lőtt, Hajkin pedig nem ment el, hanem elakadt benne a labda! A Bodö/Glimt kiejtette a Laziót, és első norvég csapatként bejutott egy nemzetközi kupasorozat elődöntőjébe, ahol majd a Tottenhammel találkozik.

Eintracht Frankfurt–Tottenham Hotspur 0–1 (összesítésben: 1–2)

A londoni döntetlen után egyik csapat sem vállalt nagy kockázatot, így aztán nem is hozott túl sok helyzetet a visszavágó eleje. A félidő közepén Mathys Tel távoli lövését védte Kaua Santos, majd 10 perccel később főszereplővé is vált a brazil kapus, mivel letarolta a tizenhatoson belül James Maddisont – akit le is kellett cserélni –, amiért videózás után büntetőt kapott a Tottenham. Dominic Solanke higgadtan a kapu közepébe lőtt, így előnybe kerültek a vendégek. Parázzsá vált a hangulat a gólt követően, volt tömegjelenet, illetve piros lap is a hazai kispadon – Jan Fiesser pályaedző jutott a kiállítás sorsára lökdösődés miatt.

Solanke (középen) tizenegyesgóljával nyert és jutott tovább a Tottenham (Fotó: Getty Images)

A második félidőben elkezdett nyomni az Eintracht, ám veszélyeztetni csak a 75. perctől kezdődően tudott, ekkor Faresz Saibi próbálkozásánál szépen védett Guglielmo Vicario, később pedig Rasmus Kristensen lőtt nagy helyzetben mellé. Rengeteg beíveléssel igyekeztek zavart kelteni a németek, és néha mintha a pánik is kissé úrrá lett volna a vendégvédőkön, de azért bírták a nyomást az angolok. A frankfurti csapatban ezúttal nem volt meg az átütőerő – a Tottenham 1984 után először van ott a legjobb négy között az El-ben (akkor még UEFA-kupában), amelyet abban az évben meg is nyert, 1972 után másodszor.

Athletic Bilbao–Rangers 2–0 (összesítésben: 2–0)

Az odavágón az emberelőnyével és a tizenegyesével sem tudott élni a baszk csapat, amely a San Mamésben is sokat tett azért, hogy gólt szerezzen. Több helyzetet is dolgozott ki ellenfelénél az Athletic, azonban akcióból ismét nem tudott betalálni, tizenegyesből viszont ezúttal igen. John Souttar hozta össze a büntetőt a szabálytalanságával, Oihan Sancet pedig a jobb alsóba lőtte a labdát. A szünet után már kicsit bátrabbak voltak a skótok, és kisebb helyzetig eljutottak, például Nicolas Raskin révén. Gólt azonban ismét a hazaiak szereztek, amivel el is döntötték a továbbjutást a 80. percben, Óscar de Marcos beadása után Nico Williams fejelt a léc alá. Az ebben a sorozatban kétszeres döntős Rangers tehát nem jutott be a legjobb négy közé, a szintén kétszeres finalista Bilbao viszont készülhet a Manchester United elleni elődöntőre.