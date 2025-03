Butland volt a hős – Mourinhóék tizenegyesekkel búcsúztak Glasgow-ban; továbbjutott a Spurs is

TOTTENHAM HOTSPUR–AZ ALKMAAR

A hollandiai vereség nyomán győzelmi kényszerben lépett pályára Ange Postecoglou együttese, s a 26. percben meg is szerezte a vezetést: az alkmaari védelem kapitális hibáját követően Wilson Odobert belsőzött a bal felső sarokba. A fordulás után egy szép akció végén James Maddison is beköszönt, így már továbbjutásra álltak a „sarkantyúsok”. A második félidő derekán a hazai védelemben is rövidzárlat alakult ki, ezt pedig Peer Koopmeiners (a Juventust erősítő Teun Koopmeiners öccse) büntette góllal, kiegyenlítve a párharc állását.

Nem sokáig örülhettek a hollandok, a 74. percben Wilson Odobert megszerezte saját második, csapata harmadik gólját, s ez elegendő volt a londoniaknak a továbblépéshez. 3–1

RANGERS–FENERBAHCE

A kétgólos hazai zakót követően komoly kihívás várt José Mourinho isztambuli legénységére – ennek dacára a Fenerbahce sikeresen ledolgozta a hátrányát, Sebastian Szymanski előbb a szünet előtt bombázott kapásból a hálóba, majd a 73. percben közelről is betalált, hosszabbításra mentve a párharcot.

A kétszer 15 perces ráadás nem hozott döntést, így a tizenegyesek döntöttek. Az első sorozatban Tadics lövését védte Butland, míg a harmadikban Hagival babrált ki Egribayat. Rögtön ezután Fred jól helyezett lövését is kivédte Butland, majd az ötödik sorozatban Yandas a kapu fölé lőtt, így a skót együttes ünnepelhette a továbbjutást. 0–2, tizenegyesekkel 3–2

OLYMPIQUE LYON–FCSB

A szebb napokat látott francia csapat bukaresti sikere után az FCSB a kiesésébe belenyugodva, felforgatott kezdőcsapattal állt ki a visszavágóra. A hazaiak ennek tükrében könnyed győzelmet arattak, Georges Mikautadze és Ernest Nuamah is duplával vette ki a részét a román együttes ízekre szedéséből – a Lyon végül 7–1-es összesítéssel jutott tovább a legjobb négy közé. 4–0

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

Tottenham Hotspur (angol)–AZ (holland) 3–1 (Odobert 26., 74., Maddison 48. ill. P. Koopmeiners 63.)

Tj: a Tottenham, 3–2-es összesítéssel

Olympique Lyon (francia)–FCSB (román) 4–0 (Mikautadze 14., 47., Nuamah 37., 88.)

Tj: a Lyon, 7–1-es összesítéssel

Rangers (skót)–Fenerbahce (török) 0–2 (Szymanski 45., 73.) – tizenegyesekkel 3–2

Tj: a Rangers, 2–2-es összesítéssel, a tizenegyespárbaj eredménye 3–2

Korábban

Lazio (olasz)–Viktoria Plzen (cseh) 1–1 (Romagnoli 77., ill. Sulc 52.)

Tj: a Lazio, 3–2-es összesítéssel

Olympiakosz (görög)–Bodö/Glimt (norvég) 2–1 (Jaremcsuk 53., 65., ill. Högh 36.)

Kiállítva: Colakisz (Olympiakosz, 88.)

Tj: a Bodö, 4–2-es összesítéssel

Eintracht Frankfurt (német)–Ajax (holland) 4–1 (Bahoya 7., Götze 25., 82., Ekitiké 67., ill. Taylor 78.)

Tj: a Frankfurt, 6–2-es összesítéssel

Athletic Bilbao (spanyol)–Roma (olasz) 3–1 (N. Williams 45+3., 82., Berchiche 68., ill. L. Paredes 90+3. – 11-esből)

Kiállítva: Hummels (Roma, 11.)

Tj: az Athletic, 4–3-as összesítéssel