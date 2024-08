Haaland-parádé a Chelsea ellen, győzött az Atlético, ikszelt a Juve

A Liverpool–Manchester United és a Barcelona–Real Madrid mérkőzéssel külön cikkben is foglalkoztunk. Ezeken kívül pályára lépett például, méghozzá egymás ellen, a hozzájuk hasonlóan Amerikában túrázó Manchester City, Chelsea kettős. A City Columbusban a három gólt is szerző Erling Haaland vezérletével 4–2-re nyert a sok labdát eladó, nagy hibákkal játszó londoniak ellen. Haaland a meccs elején egy percen belül kétszer is betalált, a 4., majd az 5. percben (az első gólt 11-esből lőtte).

A Juventus döntetlenre végzett a francia Brest ellen, az Atlético Madrid Ángel Correa duplájával győzött a Getafe ellen. Győztes csapat tagja volt szombaton a német Freiburgban Sallai Roland is a francia Strasbourg ellen, a görög Aszterasz Tripolisz viszont Ádám Martinnal a soraiban kikapott az olasz Veronától. Érdekesség még, hogy a Fehérvárról pénteken szerződtetett Schön Szabolcs szombaton rögtön kezdő volt az angol harmadosztályú Bolton Port Vale elleni, 3–0-ra megnyert felkészülési meccsén.



ÉRDEKESEBB FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Manchester City (angol)–Chelsea (angol) 4 –2 (Haaland 4., 5., 56. - az elsőt 11-esből, Bobb 55., ill. Sterling 59., Madueke 89.)

Juventus (olasz)–Brest (francia) 2–2 (Vlahovics 58. - 11-esből, Danilo 72., M. Camara 51., Camblan 83.)

Getafe (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) 1–3 (Uche 60., ill. Correa 38., 55., Joao Félix 45.)

Club América (mexikói)–Aston Villa (angol) 1–0 (I. Hernández)

Betis (spanyol) – Al-Ittihad (szaúdi) 4–1 (Ruibal 24., Fekir 45., Roca 58., Juanmi 72., ill. Diaby 40.)

Frosinone–Lazio 0–2 (Zaccagni 65., Vecino 90+3.)

Athletic Bilbao – Osasuna 2–1 (Djalo 19., I. Williams 65., ill. R. Garcia 26.)

Verona (olasz)–Aszterasz Tripolisz (görög) 1–0 (Serdar 37.)

Aszterasz: Ádám Martin a szünetben állt be.

Strasbourg (francia –Freiburg (német) 2–3 (Diongue 15., Abdallah 81., ill. Musilja 12., Holer 32., Lienhart 56.)

Freiburg: Sallai Roland a szünetben állt be.