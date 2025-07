Ha nem Luis Díaz, akkor Rafael Leao érkezhet a Bayern Münchenhez – szerdai transzferhíradó

A LEGFONTOSABB SZERDAI TÖRTÉNÉSEK A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁSI PIACON

DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK

A szerda délelőtt viszonylag csendesen telt a hazai és a nemzetközi átigazolási piacon, de azért akadtak történések: a Nemzeti Sport értesülései szerint az MTK előrehaladott tárgyalásokat folytat a dán Köbenhavnnal a 18 éves Németh Hunor kölcsönvételéről, a Videoton FC Fehérvár pedig hivatalos honlapján jelentette be, hogy kölcsönvette az Újpest FC 18 éves kapusát, Svékus Olivért. A DVTK továbbá arról számolt be, hogy Benkő Péter távozik az együttestől.

Az egyik legfontosabb délelőtti történés volt, hogy Eppel Márton hivatalosan is az FK Csíkszereda játékosa lett, és hogy Szappanos Péter távozott a szaúdi Al-Fatehtől, miután klubja szerződést bontott vele.

A nemzetközi piacon már több történésről lehetett beszámolni: a Bayer Leverkusen új vezetőedzője, Erik ten Hag kijelentette, hogy semmiképp nem szeretne megválni Granit Xhakától, mondjuk bármit a játékos ügynöke, és ugyancsak a leverkuseniekhez köthető hír, hogy a Chelsea játékosa, Raheem Sterling is felkerült a klub kiszemeltjei közé. Eközben a Bayern Münchennél továbbra is szemmel tartják a Milan portugál támadóját, Rafael Leaót, míg a Borussia Dortmund a Brighton argentin játékosát, Facundo Buonanottét nézte ki magának.

Rodrygo Goes sorsa továbbra is bizonytalan a Real Madridnál, a brazil játékos iránt állítólag immáron a Tottenham Hotspur is érdeklődik. A Chelsea elfogadta a Benfica ajánlatát Joao Félixért, Renato Veiga közel áll az Atlético Madridhoz, az FC Porto pedig szerződtette az Victor Froholdtot, az FC Köbenhavn fiatal dán középpályását. A délutáni hírcunamit Fabrizio Romano Here we go! bejelentése nyitotta: az olasz transzferguru szerint Viktor Gyökeres ügyében az összes érintett fél között megszületett a szóbeli megállapodás.

Cikkünk folyamatosan frissül!