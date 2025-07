Bajnokok Ligája-győztes balszélsővel erősített a Békéscsaba kézilabdacsapata

A háromszoros BL-győztes, háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes, korábbi ötszörös válogatott játékos, Puhalák Szidónia a 2025–2026-os idénytől az ENKSE színeiben folytatja pályafutását – közölte a Békéscsaba a közösségi oldalán.

„Izgatottan várom ezt az új állomást, jó érzés egy fiatal, lelkes csapathoz csatlakozni – nyilatkozta a 29 éves balszélső. – Hiszek abban, hogy lépésről lépésre lehet igazán előre haladni a pályán és azon kívül is. A megszerzett tapasztalataimmal szeretném segíteni a csapatot, és bízom benne, hogy együtt nemcsak eredményesek, hanem igazán jó közösség is lehetünk. Az eddigi pályafutásom során sok szép élményt élhettem meg, és rengeteget tanultam útközben, ezekért nagyon hálás vagyok. Most új kihívás vár, amit nagy lelkesedéssel várok. Bízom benne, hogy jó hangulatú, támogató közösség tagjaként együtt tudunk fejlődni, segíteni egymást, és közben élvezni is, amit csinálunk, hiszen ez a legfontosabb!”

Puhalák szerepelt korábban Vácon, Mosonmagyaróváron, hat éven át Győrben (legnagyobb sikereit itt érte el), majd Siófokon is, legutóbb pedig az NB II-es Borsodi SK-ban játszott.