Embert próbáló feladat elé néz Marco Rossi és válogatottja

Az én generációm, az 1980-as években születettek számára a svédek elleni meccsek sok fájó emléket idéznek fel, hasonlóan a Hollandia elleni mérkőzésekhez. Igaz, a svédek ellen azért nyerni is tudtunk két alkalommal az elmúlt 33 évben, de 1992 és 2016 között 13 meccsből tízet elveszítettünk, egy döntetlen és két győzelem mellett. Egy bizonyos Zlatan Ibrahimovic nevű svéd csatár két vb-selejtezőt is a 90. perc után szerzett góljával döntött el Budapesten a svédek javára, összesen háromszor köszönt be ellenünk a jelzett időszakban.

Persze a mostani nem ugyanaz a svéd válogatott volt, mint az akkori, de azért kilenc hellyel így is előttünk van a világranglistán, igaz, a pénteki meccsünkön azért messze nem a legerősebb összeállításukban léptek pályára az északiak. A Transfermarkt becslése alapján mintegy 307 millió eurót tesz ki a mieink elleni meccsről hiányzó Viktor Gyökeres (Sporting CP, 75 millió euró), Alexander Isak (Newcastle, 120), Gustaf Nilsson (FC Bruges, 6), Dejan Kulusevski (Tottenham, 50), Lucas Bergvall (Tottenham, 38), valamint a Strasbourg szélsője, Sebastian Nanasi (Strasbourg, 18) alkotta sor. Ez az összeg több mint másfélszerese a jelenlegi teljes magyar keret értékének, ami 193.65 millió euró, aminél a skandinávoké még így is több volt, hiszen 211.4 millió eurót tett ki az ellenünk nevezett keret.

Na de a pályán amúgy sem az eurómilliók játszanak, hanem hús-vér futballisták, akiknek időről időre lendületet, plusz erőt adhat a lelátón helyet foglaló több mint ötvenezer szurkoló. A mai válogatott mérkőzések abban is különböznek a húsz vagy harminc évvel ezelőttiektől , hogy egy-két rossz meccs, mint amilyen a törökök elleni két vereség volt márciusban, sem veszi el az emberek kedvét a válogatott találkozóitól. 1993-ban, ugyancsak felkészülés gyanánt a görögök elleni, a Népstadionban 1–0-ra elveszített vb-selejtező után két héttel, csupán négy-ötezer szurkoló előtt fogadtuk a svédeket, és 2–0-ra kikaptunk a Thomas Brolin és Martin Dahlin fémjelezte, a következő évben vb-bronzérmes csapatuktól.

Az is egy másik svéd együttes volt, de a végeredmény ugyanaz lett, mint pénteken...

Pedig az első percekben sikerült a saját tizenhatosa elé szögeznünk az ellenfelet, hat perc alatt háromszor is lőhetett Sallai Roland, de nem tudtuk bevenni a kaput. Összesen 16-szor próbálkoztunk, de egyből sem született gól, míg a svédek kettővel kevesebb kísérletből kétszer is betaláltak és még volt egy kapufájuk is. Az a helyzet, hogy a péntekivel együtt a legutóbbi kilenc meccsünkön mindössze öt gólt szereztünk és 19-et kaptunk. Pedig a legutóbbi két hazai mérkőzésünkön, a törökök és a svédek ellen összesen 26 lövésünk volt – ám gól nélkül.

Sem ez, sem az említett kilenc találkozón elszenvedett öt vereség nem jó előjel az őszi vb-selejtezők előtt. Pláne úgy, hogy a következő hazai fellépésünkön, szeptember 9-én a héten éppen Németországban nyerő, és a Nemzetek Ligája döntőjébe jutó portugál válogatott lesz az ellenfelünk. Az a portugál válogatott, amely ellen még sosem győztünk és amely még mindig soraiban tudja Cristiano Ronaldót, akivel kapcsolatban hasonlóan rossz emlékeink vannak a múltból, mint a fent nevezett Zlatan Ibrahimoviccsal kapcsolatban.

Az az egy szinte biztos, hogy azon a meccsen és az összes őszi, hazai vb-selejtezőnkön telt ház lesz. Marco Rossi és válogatottja a korábbi esztendők eredményeivel, állhatatos játékával kivívta a szurkolók szeretetét, és ez néhány rossz eredmény után sem múlik el. Persze azt Marco Rossi tudja a legjobban, hogy a múltból nem lehet megélni. Ha nem így lenne, és nem hinne abban, hogy tud még fejlődni az irányításával a válogatott és képes újra elérni a kitűzött céljait, akkor az olasz szakember biztosan nem hosszabbította volna meg a szerződését 2030-ig.

Jövő héten megyünk Azerbajdzsánba, ahol létfontosságú lenne egy győzelem, ami egy kicsit visszaadhatná a játékosok hitét, na meg a kapu előtti higgadtságot, a jó döntéseket, azt a küzdeni tudást, amit még tavaly is láthattunk a csapattól a skótok elleni Eb-csatában. Ennek lényegét egyébként éppen a svédek dán edzője, Jon Dahl Tomasson fogalmazta meg a legjobban a pénteki mérkőzést követő sajtótájékoztatón: „Mindenki mindenért felel, és ha ez a mentalitás jellemzi a csapatot, akkor egymást segítik, egymás hibáját javítják ki a játékosok.”

Korábban ez működött a magyar válogatottnál is, 2023-ban és az Eb-selejtezőkön, valamint a 2022-es Nemezetek Ligája-meccsek idején is, viszont mostanában ebből mintha kevesebbet látnánk.

Embert próbáló feladat elé néz Marco Rossi és válogatottja, mert három hónap múlva, szeptemberben, Írországban már vb-selejtezőn lépünk pályára, és ott már muszáj jobban játszanunk, különben gyorsan elúszhat a vb-szereplésről szőtt magyar álom, hiszen a pótselejtezőhöz minimum a 2. helyet meg kell szereznünk a csoportban, és ha a portugálokat nem is tudjuk megelőzni, az íreket és az örményeket meg kell!

Persze lesznek akik legyintenek, hogy három vereség után mit akarunk mi még. De mégis, mikor reménykedjünk, ha nem akkor, amikor egyszerre két magyar válogatott, illetve U-válogatott játékost (Kerkez Milost és Pécsi Ármint) igazolhat az angol bajnok Liverpool, amelyben már amúgy is ott szerepel a magyar válogatott csapatkapitánya? A jelenlegi keretből a tavasszal nyolcan is az öt legerősebb európai bajnokság valamelyikében szerepeltek – ha most sem bízunk abban, hogy negyven év után kijuthatunk a vb-re, akkor mégis mikor? Szóval nem szabad feladni. Marco Rossi sem lemondóan beszélt a pénteki meccs után a folytatásról. Úgy fogalmazott, a mentalitáson dolgozni kell, de bízik a srácokban, persze csalódott az eredmények láttán, viszont azért ül a válogatott kispadján, hogy ezekből a találkozókből is tanuljon.

Kiben bízzunk, ha nem Marco Rossiban, akinek pénteken is tízezrek skandálták a nevét a lelátó különböző oldalairól, aki a C-ligából indulva vezette a legmagasabb osztályba csapatunkat, amellyel két Eb-t is megjárt?