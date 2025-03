Két Dárdai a pályán? Húsz év után játszhat újra testvérpár a válogatottban

♦ Kezdjük a sort a Dárdai családdal! Az újonc középpályás, Dárdai Bence keretbe kerülésével jó esély mutatkozik arra, hogy bátyjával, a nemzeti csapatban tavaly bemutatkozott (ugyanúgy a törökök ellen debütált, ahogy most erre az öccsének is megvan a lehetősége), és már 11-szeres válogatott Dárdai Mártonnal egyszerre szerepeljen a válogatottban (tavaly ifjabb Dárdai Pál a keretben már szerepelt egyszerre az öccsével, de akkor csak Márton lépett pályára).

Testvérpár legutóbb húsz évvel ezelőtt, a Franciaország–Magyarország (2–1) felkészülési meccsen szerepelt a magyar válogatottban, 2005. május 31-én. A metzi mérkőzésen Vincze Ottó és öccse, Vincze Gábor is kezdő volt, de a szünetben lecserélte őket Lothar Matthäus szövetségi kapitány. Vincze Ottónak az volt a 11., egyben utolsó meccse a válogatottban, testvérének az első és egyetlen. 2004-ben a Rósa testvérpár, Rósa Henrik és a három évvel fiatalabb Rósa Dénes is pályára lépett a válogatottban, de nekik közös mérkőzésük, amin mindketten játszottak volna, nem volt. A két Vincze előtt időben visszafelé haladva a Disztl testvérpár a következő, akiknek volt közös meccsük, nekik több is. A hátvéd Disztl László és két évvel idősebb bátyja, a kapus Disztl Péter utoljára 1989. szeptember 6.-án játszott együtt a válogatottban, az északírek elleni, belfasti, 2–1-re megnyert találkozón, de nekik 1984-től több olyan mérkőzésük is volt, melyen mind a ketten szerepeltek.

♦ A Dárdai családnál maradva: a wolfsburgi középpályás Bence csapatba kerülésével nőtt annak az esélye, hogy ugyanabból a családból az apa után a fia is gólt szerezzen a nemzeti csapatban. Ilyen még nem fordult elő az 1000. meccsére készülő magyar válogatott történetében. A 61-szeres válogatott idősebb Dárdai Pál öt gólt szerzett a nemzeti együttesben, az utolsót 2006 szeptemberében, a bosnyákok elleni, idegenben 3–1-re megnyert meccsen.

♦ Ami pedig a Dárdai család törökök elleni szereplését illeti a válogatottban: egy győzelem, egy vereség a mérleg. Tavaly márciusban a 67. percben becserélt Dárdai Mártonnal a csapatban 1–0-ra győztünk a Puskás Arénában, Dárdai Pál viszont 2006 októberében, Eb-selejtezőn, a régi Puskás Stadionban, ugyancsak egygólos meccsen a vesztes csapat tagja volt.

♦ Dárdai Bence mellett újonc a keretben a Ferencváros középpályása, a szintén 19 éves Tóth Alex, de a 2006 januárjában született Dárdai Bence a fiatalabb három hónappal. A jelenlegi keretből ők ketten húsz év alattiak.

♦ A következő újonc lesz a 44., aki Marco Rossi 2018 óta tartó kapitányi időszakában mutatkozhat be a nemzeti csapatban. Dárdai Bence és Tóth Alex mellett a 22 éves debreceni kapus, Hegyi Krisztián sem lépett még pályára a válogatottban, de ő a keretbe már kapott meghívót korábban. Az NB I-ből eddig 25-en debütáltak Rossinál. Sigér Dávid és Gruber Zsombor után Tóth lehetne a harmadik ferencvárosi újonc az olasz szakember csapatában, Hegyi pedig Ferenczi János és Baráth Péter után a harmadik debreceni.

2024 (7) Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Gruber Zsombor (Ferencváros), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia) 2023 (5) Csoboth Kevin (Újpest FC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Kata Mihály (MTK Budapest), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE), Varga Barnabás (Paksi FC) 2022 (8) Ádám Martin (Paksi FC), Baráth Péter (Debreceni VSC), ifj. Dárdai Pál (Fehérvár FC), Kerkez Milos (AZ – Hollandia), Vancsa Zalán (MTK Budapest), Szappanos Péter (Bp. Honvéd), Németh András (Genk – Belgium), Callum Styles (Barnsley – Anglia) 2021 (8) Balogh Botond (Parma – Olaszország), Bolla Bendegúz (Fehérvár FC), Hahn János (Paksi FC), Kiss Tamás (SC Cambuur – Hollandia), Géresi Krisztián (Puskás Akadémia FC), Sallói Dániel (Sporting Kansas City – Egyesült Államok), Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), Tamás Márk (Slask Wroclaw – Lengyelország) 2020 (5) Cseri Tamás (Mezőkövesd), Loic Nego (Fehérvár FC), Schäfer András (DAC 1904 – Szlovákia), Kecskés Ákos (Lugano – Svájc), Könyves Norbert (Zalaegerszegi TE FC) 2019 (7) Ferenczi János (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Bp. Honvéd), Holman Dávid (Slovan – Szlovákia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szalai Attila (Apollon – Ciprus), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg – Ausztria) 2018 (3) Baráth Botond (Bp. Honvéd), Holender Filip (Bp. Honvéd), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország) Az NB I-es újoncok klubok szerint: Bp. Honvéd 4, Fehérvár 3 Kecskemét 3, Paks 3, Debrecen 2, Ferencváros 2, MTK 2, Puskás AFC 2, Diósgyőr 1, Mezőköved 1, Újpest 1, Zalaegerszeg 1, MARCO ROSSINÁL MUTATKOZTAK BE A VÁLOGATOTTBAn

♦ A hétfőn kihirdetett keret nagy hiányzója az olasz másodosztályú Spezia 29 éves középpályása, a 88-szoros válogatott Nagy Ádám, akivel legutóbb hat évvel ezelőtt, 2019 októberében fordult elő, hogy nem kapott meghívót a keretbe, Rossinál eddig az volt az egyetlen ilyen alkalom. Így most a 35 évesen rangidősnek is számító Fiola Attila a keret legtapasztaltabb játékosa, 62 válogatott mérkőzéssel a háta mögött.

♦ A keretben több olyan visszatérő játékost is találunk, akik különböző okok miatt a tavaly őszi meccsek nagyobb részén nem szerepeltek. Callum Styles tavaly nyáron a skótok elleni Eb-meccsen még kezdő volt, azóta viszont nem kapott meghívót, most térhet vissza, ahogy Szalai Attila is, aki szintén a skótok ellen szerepelt legutóbb. A Nemzetek Ligája októberi és novemberi meccseit Gulácsi Péter és Kerkez Milkos is kihagyta, de most mind a ketten újra a kapitány rendelkezésére állnak. A 2024-es Eb-keretből Nagy Ádám mellett Ádám Martin, Horváth Krisztofer, Kleinheisler László és Lang Ádám nem szerepel a mostani névsorban (utóbbi három játékost az Eb óta nem hívta meg a kapitány).