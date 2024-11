NL: Havertz két '54-es világbajnokot is befoghat a magyarok ellen

A Kicker honlapján kedden délelőtt még a hétfői, Spanyolország–Svájc (3–2) Nemzetek Ligája-mérkőzés szerepelt a kiemelt helyen, a magyarok elleni összecsapással foglalkozó tartalmak csak a „háttérben” húzódtak meg. A portál idézte Julian Nagelsmann szövetségi kapitányt, aki több változást is ígért a Puskás Arénában, s így a német sajtó is egyhangúlag elkönyvelte, hogy a szakember meglehetősen felforgatott kezdőcsapatot küld pályára a mieink ellen a rotáció jegyében.

A Kicker ugyanakkor kiemelte: csak a meccs napján dől el, hogy pontosan hány változás lesz a csapatban, mert Nagelsmann szavai szerint a már biztos csoportgyőzelem ellenére csapata nem vesztegetheti az idejét: „A motivációnkat abból merítjük, hogy jobbak akarunk lenni, és szeretnénk tovább fejlődni. A 2026-os világbajnokságig már nincs hátra sok meccsünk, így nem vesztegethetjük az időnket. Minden meccset ki kell használnunk” – fogalmazott a szakember, aki azt sem felejtette el leszögezni, hogy bár a Magyarország elleni meccsen új arcok is lehetőséget kaphatnak, de a lényeg az, hogy a csapat ne mutassa másik arcát, mint amit az elmúlt hónapokban.

A Kicker említést tett arról is, hogy Kai Havertz a szombati, Bosznia-Hercegovina elleni 7–0-ra végződött NL-találkozón megszerezte a 20. gólját is a válogatottban, így az örökranglistán befogta a korábbi leverkuseni gólvágót, Ulf Kirstent – aki 51 meccsen érte el ezt a számot (14-et még NDK-mezben jegyzett), míg Havertznek 54 kellett ugyanehhez, nem beszélve arról, hogy amíg Kirsten klasszikus 9-esnek volt mondható, addig Havertz valamivel visszavontabban érzi otthonosan magát. Amennyiben az Arsenal játékosa Magyarország ellen is betalál, akkor utoléri az 1954-es világbajnok Max Morlockot és Helmut Rahnt (előbbi egy, utóbbi két gólt szerzett ellenünk a berni döntőben) a rangsorban, és két találatra kerül a 23 gólos Lothar Matthäustól, aki 150 meccs alatt jutott el idáig.

A jelenlegi német csapat legeredményesebb játékosa egyébként Serge Gnabry, aki 48 meccsen 22 találatnál jár címeres mezben, vagyis Havertz egy mai duplával ezen a listán holtversenyben akár az élre is ugorhatna. És csak a rend kedvéért: a legeredményesebb játékos a német válogatott történetében a 71 gólos Miroslav Klose.

A sport1.de egyebek mellett a német kapuskérdés oldaláról vizsgálta nagyítóval az esti találkozót, és kitért Oliver Baumann valamint Alexander Nübel rivalizálására. Mint ismert, Manuel Neuer visszavonulása után Marc-André ter Stegen lett kinevezve a válogatott első számú kapusának, aki azonban súlyos sérülést szenvedett szeptemberben, és várhatóan ebben az idényben már nem is léphet pályára. Nagelsmann a Hollandia és a Bosznia-Hercegovina elleni hazai NL-meccseken a 34 éves Baumannak adta meg a lehetőséget, és mint kiderült, jól tette, a Hoffenheim kapusa ugyanis meggyőző teljesítményt nyújtott, amikor bizalmat kapott – a szombati találkozón például a félidő vége előtt egy nagy bravúrt is bemutatott.

A német sajtó ennek ellenére biztosra veszi, hogy a magyarok ellen Nübellel kezdődik majd a válogatott összeállítása, Nagelsmann ugyanakkor hosszabb távon elvetette a rotációt kapusposzton, és a márciusi NL-negyeddöntő előtt szeretne véglegesen dönteni a kérdésben. Ám mint mondta, döntsön bárhogyan is, rosszul aligha tud választani, és a versenyhelyzet jót tesz nemcsak a német csapatnak, de a két kapusnak is.

NEMZETEK LIGÁJA

A3-CSOPORT

November 19., kedd

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: MAGYARORSZÁG–Németország

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A német válogatott kerete

KAPUSOK: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Stefan Ortega (Manchester City – Anglia)

VÉDŐK: Robin Gosens (Fiorentina – Olaszország), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

TÁMADÓK: Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)