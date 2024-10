Marco Rossi beszámolt Balogh Botond állapotáról, és a Parmát dicsérte

Marco Rossit a ParmaLive szólaltatta meg, amely elsősorban Balogh Botond állapotáról érdeklődött nála, aki sérülés miatt nem lépett pályára a magyar válogatott két októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésén.

„Úgy gondolom, Botond felépült, mert a sérülését még a Parma legutóbbi bajnoki mérkőzésén szedte össze – mondta el a hátvédről a szövetségi kapitány. – A meccs vége felé kapott egy rúgást, de ekkor még nem tűnt fel neki, hogy gond lenne. Aztán eljött a válogatott edzőtáborába, és az első tréning során érzett egy kis fájdalmat a vádlijában, így ezt követően kezelésbe vette az orvosi stáb. A második, bosnyákok elleni összecsapáson már leült a kispadra, de mivel egy hétig nem edzett, úgy véltem, jobb, ha nem lép pályára. Azonban úgy hiszem, teljesen felépült, és Pecchia mester (Fabio Pecchia, a Parma vezetőedzője – a szerk.) rendelkezésére állhat a következő bajnokin.”

Ezt követően arról kérdezték a 60 éves trénert, hogy szerinte mennyit fejlődött a magyar védő, és hogy meddig juthat el, illetve hol tart most.

„Nehéz megmondani, mert még mindig fiatal játékos, de szerintem még tud fejlődni, miközben az elmúlt évben is nagyot lépett előre – hála a Parmának, annak, ahogyan foglalkoztatták, hála Pecchia mesternek –, amit bizonyít a rendszeres játéklehetőség, amit kap. Jól teljesített korábban, ahogy most is, és szerintem ennél még több van benne” – árulta el a szövetségi kapitányként 70 válogatott meccsen irányító szakvezető.

Az előző két NL-mérkőzésén négy pontot szerző magyar válogatott is szóba került.

„El kell mondani, hogy zsinórban másodszor szerepelünk a Nemzetek Ligája legmagasabb divíziójában, ahol Európa legjobb csapatai játszanak. Ha mi az A-ligában vagyunk, annak az az oka, hogy ezt kiérdemeltük. Emlékszem, amikor elkezdtem itt a munkát, Magyarország a C-ligában volt. Majd feljutott a B-be, onnan pedig az A-ba, ahol csodával határos módon bent tudunk maradni egy olyan csoportban, amelyben Anglia, Németország és Olaszország volt a másik három válogatott. Végül az olaszok mögött a második helyen végeztünk, és ha a mostani lebonyolítás lett volna érvényben, akkor bejutunk az NL nyolcas döntőjébe. Azonban hazai pályán kikaptunk Olaszországtól, így lemaradtunk a final fourról. Ám továbbra is az A-ligában vagyunk, ahol ismét játszunk Németországgal is, amely rengeteget fejlődött, Hollandiával, amelynek fantasztikus játékosai vannak – ellenük nem szégyen kikapni, de persze nem öt góllal, mint a németektől. Emellett otthon ikszeltünk a bosnyákokkal, pedig azon a mérkőzésen egyértelműen győzelmet érdemeltünk volna. A legutóbbi két találkozón jobb teljesítményt nyújtottunk, ami biztató, de még pályára lépünk Hollandia és Németország ellen” – zárta szavait Rossi.

A3-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 4 3 1 – 10–3 +7 10 2. Hollandia 4 1 2 1 8–6 +2 5 3. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 3–6 –3 5 4. Bosznia-Hercegovina 4 – 1 3 3–9 –6 1

Szeptember 7.

Németország–MAGYARORSZÁG 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

Bosznia-Hercegovina–Németország 1–2

MAGYARORSZÁG–Hollandia 1–1

Október 14.

Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG 0–2

Németország–Hollandia 1–0

November 16.

Németország–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–MAGYARORSZÁG

November 19.

Bosznia-Hercegovina–Hollandia

MAGYARORSZÁG–Németország