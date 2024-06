John O’Shea: Le akarjuk győzni Magyarországot!

„Bármilyen meccsre is készülök, mindig nyerni akarok – mondta az írek szövetségi kapitánya. – Így volt ez márciusban Belgium és Svájc ellen, így van ez most is Magyarországgal szemben. Régen nyert már a válogatottunk, le akarjuk győzni a magyarokat. Különösen hazai pályán kell halmoznunk a sikereket, mert ezek révén visszajön az önbizalmunk. Győztes meccsekre van szükségünk az előrelépéshez.”

Kérdés, mi lesz John O’Shea sorsa, véglegesítik-e a pozíciójában vagy más szakembert hoznak a helyére. Korábban Marc Canham, az Ír Labdarúgó-szövetség szakmai igazgatója azt mondta, legkésőbb áprilisban eldől a szövetségi kapitányi poszt kérdése, ám most úgy tűnik, az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt határoznak. Erről is beszélt John O’Shea.

„Remélem, a következő napokban, hetekben tisztul a kép. A játékosok, a szurkolók és én is szeretnék világosan látni. Most azonban csak a keddi meccsre fókuszálunk.”

Gavin Bazunura, Nathan Collinsra, Chiedozie Ogbenére és Evan Fergusonra nem számíthat a kapitány a magyarok elleni találkozón, és az utolsó pillanatban Andrew Omobamidele is kiesett combsérülése miatt. A fiatal Bosun Lawalt viszont meghívta a felnőttkeretbe az U21-es csapattól, így a Celtic védője akár pályára is léphet Magyarország ellen.

„Sajnálom, hogy elveszítettük Andrew Omobamidelét, az edzésen rúgást kapott a combjára – folytatta John O’Shea. – Jól kezdődött az idénye a Nottingham Forestnél, ám a végén kevesebbet játszott. A magyarok és a portugálok elleni felkészülési meccsen bőven kapott volna lehetőséget, így viszont Bosun Lawal lesz ott a keretben, aki remekül beilleszkedett.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT JÚNIUSI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Június 4., kedd

20.45, Dublin: Írország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 8., szombat

18.00, Debrecen: Magyarország–Izrael (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

TARTALÉKOK: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

AZ ÍR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: David Harrington (Fleetwood Town – Anglia), Caoimhín Kelleher (Liverpool – Anglia), Max O’Leary (Bristol City – Anglia), Mark Travers (AFC Bournemouth – Anglia)

Védők: Robbie Brady (Preston North End – Anglia), Seamus Coleman (Everton – Anglia), Matt Doherty (Wolves – Anglia), Shane Duffy (Norwich City – Anglia), Jake O’Brien (Lyon – Franciaország), Andrew Omobamidele (Nottingham Forest – Anglia), Dara O’Shea (Burnley – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Enda Stevens (Stoke City – Anglia)

Középpályások: Finn Azaz (Middlesbrough – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Jason Knight (Bristol City – Anglia), Jamie McGrath (Aberdeen – Skócia), Callum O’Dowda (Cardiff City – Wales), Will Smallbone (Southampton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia)

Támadók: Tom Cannon (Leicester City – Anglia), Adam Idah (Celtic – Skócia), Michael Obafemi (Millwall – Anglia), Troy Parrott (Excelsior – Hollandia), Sammie Szmodics (Blackburn Rovers – Anglia)

Szövetségi kapitány: John O’Shea

AZ EURÓPA-BAJNOKI CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Június 15., szombat

A-csoport

15.00, Köln: Magyarország–Svájc

Június 19., szerda

18.00, Stuttgart: Németország–Magyarország

Június 23., vasárnap

21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország