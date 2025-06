Magyar–svéd: az utolsó kétezer jegy vár gazdára

„Kérjük a szurkolókat, hogy a gyorsabb, gördülékenyebb belépés érdekében használják az MLSZ szurkolói klub alkalmazást, de továbbra is van lehetőség a kinyomtatott, papíralapú jeggyel is a belépésre” – mondta az MTI-nek Sipos Jenő, aki hangsúlyozta, szerdán frissül az MLSZ Szurkolói Klub alkalmazása, amelynek letöltetését, frissítését minden drukkernek javasolja, mivel az applikáció használata megkönnyítheti a bejutást a válogatott mérkőzésekre. Hozzátette, a jövőben, így már a pénteken 19.30-kor kezdődő mérkőzésre sem lesz elérhető a jegyek QR-kódja az SZK honlapján keresztül.

„Megjelenítésükhöz az oldalról az iOS-en és Androidon is elérhető alkalmazásba irányítjuk át a felhasználókat, ezért is érdemes már a találkozó előtt az applikáció legfrissebb verziójával készülni a mérkőzésre, így a forgóvilláknál az QR-kódra kattintva a felugró kóddal lehet belépni a mérkőzésre” – mondta az MLSZ szóvivője, aki megjegyezte, a belépés előtt érdemes ellenőrizni, hogy a belépőjegyen melyik forgóvilla száma szerepel, ugyanis csak az annak megfelelő belépési ponton keresztül juthatnak be a stadionba a drukkerek.

A jegyeken egy vagy két forgóvilla száma szerepelhet, ezeket a számokat kell keresni a beton keretre festve. A szurkolók csak a jegyükön feltüntetett szintre léphetnek be, a 100-zal kezdődő szektorszámok esetén az első, a 200-zal kezdődőknél a második, a 300-zal kezdődő belépőknél a harmadik nézőtéri szintre.

Sipos Jenő arról is beszélt, hogy a várható telt ház miatt javasolt közösségi közlekedéssel időben, egy-másfél órával a kezdés előtt érkezni a stadionhoz, ahol ezúttal lesz szurkolói falu és pódiumbeszélgetés, melyen Király Gábor és Laczkó Zsolt lesz a vendég.

A mieink pénteken 19.30-tól Svédország csapatát fogadják a Puskás Arénában, négy nappal később pedig – közép-európai idő szerint – 18 órától Azerbajdzsán együttese ellen lépnek pályára Bakuban. Ez a két meccs szolgál utolsó felkészülési lehetőségként az őszi vb-selejtezőkre, melyben Portugália, Írország és Örményország lesz az ellenfél, a kvartett első helyezettje kijut a jövő évi csúcseseményre, a második pedig a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Jordan Larsson (FC Köbenhavn), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Saletros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország