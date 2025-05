Ümit Davala: Sallai Roland jobbhátvédként is jól teljesített

Noha a kitűzött céljait elérte a Galatasaray, ebben az idényben bajnok és Török Kupa-győztes lett, nem állhat le a csapat, hiszen szombaton a Göztepe vendégeként lép pályára a Süper Ligben. Az együttes jó hangulatban készül az összecsapásra, a csütörtöki edzésről készített fényképek alapján Sallai Roland tűnt különösen vidámnak, és ez nem csoda, hiszen a klubnál felköszöntötték a 28. születésnapja alkalmából. Nemcsak ő kapott tortát, az edzőközpont egyik pályáján szeletelték fel a játékosok a bajnoki címért járó oroszlán alakú édességkölteményt.

A futballistáknak kijárt a kedves gesztusokból, hiszen a klub magabiztosan szerezte meg egymás után harmadik, összességében 25. bajnoki elsőségét és lett aranyérmes a kupában. A sikerekből jócskán kivette a részét a magyar légiós, aki szeptemberben hatmillió euróért érkezett a Freiburgtól. Minden sorozatot figyelembe véve 32 mérkőzésen lépett pályára az idényben, hat gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Noha a Bundesligában leginkább jobb oldali csatárként láthattuk, néhanapján a bal szélre vagy a támadósor élére vezényelték, az isztambuliaknál nem lett állandó posztja: szerepelt jobb, illetve bal oldali szélsőként, középcsatárként és balhátvédként, ám a legtöbb időt jobb oldali védőként töltötte a pályán, tíz meccsen kellett helytállnia a számára teljesen új szerepkörben.

Ümit Davala (Fotó: Imago Images)

Kíváncsiak voltunk, Törökországban hogyan értékelik az 58-szoros válogatott támadó teljesítményét, és megkerestük a játékosként 2002-ben világbajnoki bronzérmet szerző Ümit Davalát, aki labdarúgóként a Galatasarayban, a Milanban, az Internazionaléban és a Werder Bremenben is szerepelt, legutóbb a Galatasaray másodedzőjeként dolgozott.

„Talán az alkalmazkodással volt Sallai Rolandnak kisebb problémája az elején, hiszen új országba, új klubhoz került, új csapattársakkal kellett megértetnie magát és még számos egyéb oka lehetett, amiért kereste a helyét – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Ümit Davala, aki 41-szer lépett pályára a török válogatottban, és két gólt szerzett a 2002-es világbajnokságon. – Meccsről meccsre javult a teljesítménye, látszott, hogyan illeszkedik a csapatba. A támadójátékban megütötte a szintet, a bal, valamint a jobb szélen is jól teljesített. Mivel a Galatasaray uralja a meccseit, és az ellenfelei ritkán rohamoznak nagy létszámmal, a hátsó sorba visszavonva is kamatoztatta az erényeit: sok területe nyílt a támadóharmadban, megmutatta, hogy magabiztosan passzol, olvassa a játékot. Sallai Roland sokat tett hozzá a Galatasaray futballjához, jobbhátvédként is jó teljesítményt nyújtott.”