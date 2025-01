Légiósok: Vancsa Zalán máris távozna a Genttől – sajtóhír

Szeptember elején került kölcsönbe a Lommeltől a Genthez Vancsa Zalán, ám a 20 éves szélső néhány hónap után máris távozni szeretne új együttesétől, miután az őszi szezonban mindössze három – egy kupa- és két bajnoki – mérkőzésen kapott lehetőséget, ám sokat volt sérült is. Noha szeptemberben még magunk is arról számoltunk be, hogy Vancsát a Gent vételi opcióval vette kölcsön, most kiderült, erről nincs szó, így könnyebben távozhat a magyar futballista a csapattól. Az biztos, hogy a másodosztályú Lommelhez Vancsa nem tér vissza, új klubban szeretné kipróbálni magát, ahol rendszeresen megkapja a bizonyítási lehetőséget.

A Voetbalkrant című lap szerint a Gent már el is kezdett ügyködni Vancsa pótlásán, több hozzá hasonló profilú játékos iránt is érdeklődött már, és nyitott a helyzet minden fél számára megnyugtató rendezésére, miközben középcsatár posztra is keres egy labdarúgót – ide leginkább a Ludogorec 23 éves légiósát, Rwan Cruzt szeretné elcsábítani, ám ez nem lesz könnyű, mert a bolgárok alaposan megkérik a brazil árát.