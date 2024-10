Folytassa, Schäfer! – Thury Gábor jegyzete

VAN EGY MONDAT – egyébként több is –, amely elgondolkodtatott a Schäfer Andrással készült interjúban. Az Union Berlin 25 éves, 30-szoros válogatott középpályása a Bajnokok Ligája-döntős Dortmund elleni szombati győztes (2–1) meccsen 50. alkalommal lépett pályára a Bundesligában. Az Európa-bajnoki szereplés is szóba került, a mondat a következő: „A hiányérzetet az okozza, hogy nem a legszebb arcunkat mutattuk, s bár máskor is előfordult, hogy nem értük el azt az eredményt, amit szerettünk volna, sokkal jobban elnyertük a szurkolók szimpátiáját a teljesítményünkkel.” Pontosan erről van szó, én sem a továbbjutást hiányoltam, hanem a „legszebb arcunkat”.

Bennem „Séfiről” – így hívják társai a válogatottban – egy vidám kép él úgy általában, mindig ott bujkál a mosoly az arcán, persze az is megvan, amikor 2021-ben a németek elleni Eb-csoportmeccs után Marco Rossi vigasztalja a búcsú miatt síró srácot.

Talán ezért lep meg, hogy mental coach segítségét is igénybe veszi. Ő, akiről rögtön kiderült, hogy a labdaszerzésben és a megnyert párharcokban kiváló? Mert a középpályás játékát látva ez azonnal „lejött”, noha a futballista úgy fogalmaz az interjúban, ezek a statisztikai adatok úgymond radar alatt repülnek.

Schäfer András háromszor szenvedett csonttörést, a sportolók jelentős százaléka akár már egy után búcsút inthet karrierjének. A berlini középpályás rendre visszatért, valamennyi edző betette a csapatba Urs Fischertől kezdve Marco Grotén és Nenad Bjelicán át ismét csak Fischerig. Mindig visszaverekedte magát, egyszer sem hivatkozott arra, mint nem egy honfitársa, márpedig őt nem kedveli az edző, azért marad ki az együttesből… Hogy miért nem lehetett kihagyni? A válasz nagyon egyszerű: tökéletesen tisztában van azzal, a meccsek a pályán dőlnek el, de a bajnokságot nézők nélkül, az edzéseken lehet megnyerni.

Schäfer András 2020. szeptember 3-án mutatkozott be Marco Rossi válogatottjában, a Törökország elleni idegenbeli, győztes (1–0) meccsen, első gólját Ciprus ellen szerezte 2021. június 4-én. Eddig harminc alkalommal lépett pályára a legjobbak között, ahogyan ő fogalmaz, jobban várja nemzeti mezben az ötvenediket, mint a Bundesligában várta.

A Nemzetek Ligájában Hollandia és Bosznia-Hercegovina következik: lehet folytatni az ötvenedik felé.

