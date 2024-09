Szoboszlai-gól a BL-ben, Gazdag-gólok az MLS-ben – légióskörkép

Gazdag Dániel remek formában van: szerdán a New York City 5–1-es legyőzéséhez egy góllal, vasárnap a DC United elleni 4–0-hoz duplával járult hozzá. A Philadelphia Union magyar légiósa 26 bajnoki meccsen már 17 gólnál tart az MLS jelenlegi idényében, négyes holtversenyben második a góllövőlistán.

1-2 punch 🥊



Daniel Gazdag buries his 16th of the year! pic.twitter.com/YD1g4wnI6P — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2024

Szoboszlai Dominik egy-egy bajnoki és Bajnokok Ligája-győzelemnek volt részese az elmúlt héten, utóbbi porondon, a Milan elleni idegenbeli presztízsmeccsen gólt is szerzett.

Dominik Szoboszlai Full Performance 🇭🇺



Liverpool vs AC Milan (UCL 2024/25) pic.twitter.com/E5VLT4n0PV — 🖤 (@fytbvro) September 18, 2024

Sallai Roland bemutatkozott a török Galatasarayban (egyelőre csak csereként jutott szóhoz, csapata 3–1-re verte az ősi rivális Fenerbahcét, és vezeti a tabellát), Balogh Botond tartja a helyét a Parma kezdő tizenegyében, míg Gulácsi Péter pazar védések sorozatával segítette hozzá a Leipziget a pontszerzéshez a St. Pauli ellen – a Kickernél immár másodszor került be a forduló álomcsapatába ebben az idényben.

Gólt szerzett ifjabb Dárdai Pál is, méghozzá a maga részéről az elsőt ebben a bajnoki idényben; a Hertha légiósa a Nürnberg elleni idegenbeli 2–0-s sikert tette biztossá 90. percbeli góljával.

Ami a környező országokban játszó légiósokat illeti: Redzic Damir kedden egy, szombaton két góllal járult hozzá a Dunaszerdahely egy-egy bajnoki győzelméhez, Komáromi György megszerezte első gólját új klubjában, a Mariborban. S ha már Szlovénia: a lendvai Nafta 15–0-s kupabeli sikeréből Klausz Milán mesterhármassal, Csóka Dominik két góllal, Szalay Szabolcs és Kálnoki-Kis Zsombor eggyel-eggyel vette ki a részét.

Íme, légiósaink múlt heti mérkőzései időrendben!

SZEPTEMBER 16., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyta Championship

Omonia Nicosia–AEK Larnaca 1–0

Omonia: Lang Ádám kispados volt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Volosz 2–0

Volosz: a kaput Kovács Dániel védte, Koszta Márk kispados volt.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Tychy–Ruch Chorzów 0–1

Ruch Chorzów: Novothny Soma végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie A

Parma–Udinese 2–3

Parma: Balogh Botond kezdett, a 88. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Hermannstadt 1–1

Arad: Zsóri Dánielt nem nevezték a mérkőzésre.

SZEPTEMBER 17., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

AC Milan (olasz)–Liverpool (angol) 1–3

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ő szerezte csapata harmadik gólját a 67. percben.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Glentoran–Loughgall 2–0

Glentoran: a kaput Gyollai Dániel őrizte.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

LKS Lodz–Wisla Kraków 3–1

Wisla: Kiss Tamás kispados volt.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

CSM Resita–FK Csíkszereda 2–3

Csíkszereda: Kelemen Dávid végigjátszotta a mérkőzést, Babati Benjámin szintén kezdett, a szünetben Torvund Alexander váltotta; kezdett Hegedűs János is, a 60. percben lecserélték; Pintér Bence a 66. percben állt be, Nagy János kispados volt, Makrai Gábort nem nevezték be a mérkőzésre.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Trencsén–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Redzic Damir kezdett, gólt szerzett és gólpasszt adott, a 77. percbeli lecseréléséig volt a pályán; Vitális Milán kezdőként szintén 77 percet játszott, és ő is adott egy gólpasszt; a kispadosok közül Csinger Márk az 58., Tuboly Máté a 70., Szendrei Ákos a 77. percben lépett pályára, Bősze Leventét nem cserélték be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Gaziantep 3–1

Galatasaray: Sallai Rolandot még nem nevezhették a mérkőzésre.

SZEPTEMBER 18., SZERDA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

New York City–Philadelphia Union 1–5

Philadelphia: Gazdag Dániel kezdőként betalált, a 90. percben cserélték le.

Sporting Kansas City–Colorado Rapids 4–1

SKC: Sallói Dániel az 59. percben állt be, a 82. percben gólpasszt adott.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Celje–Maribor 2–1

Maribor: Komáromi György a második félidőt töltötte a pályán, ő lőtte csapata gólját az 57. percben.

Szlovén Kupa, 2. forduló

Granicar Lendva–Nafta Lendva 0–15

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést; Csóka Dominik az első félidőt töltötte a pályán, két gólt szerzett; Szalay Szabolcs végigjátszotta a meccset, ő is szerzett egy gólt; Klausz Milán a 60. percben állt be, mesterhármast ért el; Kálnoki-Kis Zsombor a második félidőben játszott, ő is a kapuba talált egyszer; Senkó Zsombort nem nevezték.

SZEPTEMBER 19., CSÜTÖRTÖK

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Atlético Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 2–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt.

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Al-Orubah–Al-Fateh 1–0

Al-Fateh: Szappanos Péter végigvédte a mérkőzést.

SZEPTEMBER 20., PÉNTEK

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Stripfing–Bregenz 0–2

Bregenz: Tiefenbach Dániel a 64. percben csereként lépett pályára.

AZERBAJDZSÁN

Premyer Liqasi

Neftci Baki–Qarabag 0–4

Neftci: Tamás Márk nem lépett pályára.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Larne–Glentoran 2–0

Glentoran: Gyollai Dániel végigvédte a mérkőzést.

SKÓCIA

Ligakupa, negyeddöntő

Motherwell–Dundee United 2–1

Motherwell: Hegyi Krisztián nem kapott játéklehetőséget.

SZEPTEMBER 21., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Bournemouth 3–0

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, a 61. percben lecserélték.

Bournemouth: Kerkez Milos kezdett és végig is játszotta a mérkőzést.

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Plymouth Argyle 1–0

WBA: Callum Styles a kispadon ült, nem állt be.

Plymouth: Szűcs Kornél kezdett, végig is játszotta a meccset, a 68. percben sárga lapot kapott.

League One (III. osztály)

Bolton Wanderers–Reading 5–2

Bolton: Schön Szabolcs kezdett, a 72. percben lecserélték.

CIPRUS

Cyta Championship

Anorthoszisz–Omonia Nicosia 1–0

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám kezdett, a 68. percben lecserélték.

Omonia: Lang Ádám a kispadon ült, nem állt be.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Sporting Kansas City–Minnesota United 0–2

SKC: Sallói Dániel kezdett, a szünetben lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–PAOK 1–4

Volosz: Koszta Márk a 61. percben állt be csereként, Kovács Dániel kezdőként végig a pályán volt, a 89. percben sárga lapot kapott.

Panetolikosz–Aszterasz Tripolisz 1–1

Aszterasz: Ádám Martin kezdett, az 59. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Hoffenheim 2–1

Berlin: Schäfer András kezdett, végig is játszotta a meccset.

Hoffenheim: Szalai Attilát nem nevezték.

Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 2–0

Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián sem került be a keretbe.

2. Bundesliga (II. osztály)

Nürnberg–Hertha BSC 0–2

Hertha: Dárdai Márton kezdett és végig is játszotta a meccset, ifjabb Dárdai Pál a 72. percben állt be, a 90. percben gólt szerzett.

Braunschweig–Greuther Fürth 2–0

Braunschweig: Szabó Levente a 69. percben állt be csereként.

OLASZORSZÁG

Serie A

Lecce–Parma 2–2

Parma: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Luzern 2–3

St. Gallen: Csoboth Kevin a 64. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Novi Pazar 5–2

Topolya: Sós Bence a kispadon ült, nem állt be.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Skalica–Dunaszerdahely 1–3

DAC: Bősze Levente kezdett, a szünetben lecserélték; Csinger Márk a kispadon ült, nem állt be, Redzic Damir a 46. percben állt be, a 90. és 90+3. percben gólt szerzett; Szendrei Ákos a 85. percben állt be, Tuboly Máté a 66. percben állt be, Vitális Milán nem volt a keretben.

Kassa–Zsolna 1–2

Kassa: Bokros Szilárd a kispadon ült, nem állt be.

Komáromi FC–Trencsén 2–1

Komárom: Nagy Gergő a kispadon ült, nem állt be.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Aluminij–Jadran Dekani 1–1

Aluminij: Tanyi Barnabás kezdett, a 65. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Fenerbahce–Galatasaray 1–3

Galatasaray: Sallai Roland a 75. percben állt be.

1. Lig (II. osztály)

Ankaragücü–Sakaryaspor 2–1

Ankaragücü: Varga Kevin kezdett, a 60. percben lecserélték.

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Preston North End–Blackburn Rovers 0–0

Blackburn: Tóth Balázs a kispadon ült.

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–Austria Wien 2–1

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 90+2. percben sárga lapot kapott.

BELGIUM

Jupiler Pro League

FC Bruges–Gent 2–4

Gent: Vancsa Zalán a kispadon ült.

CIPRUS

Cyta Championship

AEL Limassol–Paphosz 1–3

AEL: Kecskés Ákos végig a pályán volt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Philadelphia Union–DC United 4–0

Philadelphia: Gazdag Dániel kezdett, két gólt szerzett, a 88. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Monaco–Le Havre 3–1

Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Levadiakosz–OFI Kréta 1–1

Levadiakosz: Gróf Dávid nem volt a keretben.

Panathinaikosz–Panszerraikosz 3–1

Panathinaikosz: Kleinheisler László nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Zaglebie 5–1

Raków: Baráth Péter a 87. percben állt be.

Division 1 (II. osztály)

Legnica–Ruch Chorzów 3–0

Ruch Chorzów: Novothny Soma végig a pályán volt.

Chrobry Glogow–Wisla Kraków – a mérkőzést a pálya alkalmatlansága miatt elhalasztották

Wisla: Kiss Tamás

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Bayer Leverkusen–Wolfsburg 4–3

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt.

St. Pauli–RB Leipzig 0–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Regensburg–Preussen Münster 0–3

Münster: Németh András kezdőként 56 percet játszott, adott egy gólpasszt.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Carrarese 4–2

Spezia: Nagy Ádám a 80. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Farul Constanta–Sepsi OSK 2–1

Sepsi: Sigér Dávid végig kispados volt.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta Lendva–Maribor 0–3

Nafta: Dragóner Áron a 81. percben állt be, Csóka Dominik kezdőként 65 percet játszott, Klausz Milán kezdőként 81. percet játszott. Kálnoki-Kis Zsombor, Szalay Szabolcs, Senkó Zsombor nem volt a meccskeretben.

Maribor: Komáromi György kezdőként 72 percet játszott.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Samsunspor 0–1

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

SZEPTEMBER 23., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

17.00: UTA Arad–Poli Iasi

Arad: Zsóri Dániel