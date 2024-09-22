Liga 1: Farul Constanta–Sepsi OSK

ROMÁN LIGA 1
10. FORDULÓ
Farul Constanta–Sepsi OSK 2–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Ovidiu, Gheorghe Hagi Akadémia, 2500 néző. V: Kovács Szabolcs
Farul Constanta: Buzbuchi – Sirbu, Balasa, Gustavo Marins, Ganea – Radaslavescu, Dican, Vina (Tiru, 57.) – Grigorjan (Nedelcu, 57), Alibec, Rivaldinho (Danuleasa, 35.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. A kispadon: Ducan (k), Cercel, Tiru, Danuleasa, Buta, Nedelcu, Casap, N. Popescu, Ciobanu, Doicaru, Stoian, Cojocaru.
Sepsi OSK: Niczuly – Otelita (El Sawy, 59.), Ciobotariu, Ninaj, Stefan (Coman, 70.) – Mino (Kallaku, 46.), Alimi – Oberlin, Matei, Neskovics (Dumitrescu, 46.) – Debeljuh. Vezetőedző: Valentin Suciu. A kispadon: Gyenge (k), Bardea, Breij, Harut, Draghiceanu, Dumitrescu, Sigér, Kallaku, El Sawy, Coman.
Gól: Alibec (12., 53. – mindkettő 11-esből)