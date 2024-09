Dárdai Márton fejesével indult, Dárdai Pál góljával zárult a Hertha támadása

A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában a 9. Hertha BSC a kispadról a korábbi, világbajnok csatár, Miroslav Klose irányította, 11. helyen álló Nürnberg vendége volt. A berlinieknél a kezdőcsapatban kapott helyet a nyolcszoros magyar válogatott Dárdai Márton, aki pénteken hosszabbította meg az eredetileg jövőre lejáró szerződését 2028-ig. A védő (ebben az idényben ismét eredeti posztján, belső védőként szerepel) testvére, a szélső ifjabb Dárdai Pál csere volt, a 72. percben állt be. Akkor már 1–0-ra vezetett a Hertha, Derry Scherhant még az első félidő hajrájában szerezte meg közelről a vezetést a vendégeknek.

A 2–0-s végeredményt pedig ifjabb Dárdai Pál állította be a 90. percben a bal szélről, Mickael Cuiscane kiugratásából! Hozzá kell tenni, a Hertha kontratámadása abból indult, hogy a másik tizenhatosnál Dárdai Márton lefejelt egy felívelt labdát. A szintén magyar válogatott Dárdai Pálnak a harmadik bajnoki meccsén ez az első gólja ebben az idényben.

⏱️ 90': Die drei Punkte kommen mit nach Berlin! 🫡💙



A U S W Ä R T S S I E G ! ! ! 🫶#FCNBSC | 0:2 | #HaHoHe pic.twitter.com/kgdmfxSIPW — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 21, 2024

Az ugyancsak német másodosztályú Braunschweigben a csatár Szabó Levente a múlt heti, első németországi, bajnoki gólja után a Fürth ellen a 69. percben állt be, amikor csapata Rayan Philippe duplájával már 2–0-ra vezetett. A Braunschwieg idénybeli első győzelmével a 15. helyre lépett előre a tabellán, a Hertha a 7.-re.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Nürnberg–Hertha BSC 0–2

Hertha: Dárdai Márton kezdett és végig is játszotta a meccset, ifjabb Dárdai Pál a 72. percben állt be, a 90. percben gólt szerzett.

Braunschweig–Greuther Fürth 2–0

Braunschweig: Szabó Levente, a 69. percben állt be csereként.