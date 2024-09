MLS: újabb Gazdag-dupla, már 17 gólnál tart a bajnokságban

A Philadelphia Union magyar légiósa, Gazdag Dániel 26 bajnoki meccsen már 17 gólnál tart az MLS jelenlegi idényében, miután kétszer is betalált a D.C. United elleni, 4–0-ra megnyert meccsen. Ez volt a harmadik olyan bajnokija az idényben, amikor legalább két gólt szerzett egy mérkőzésen, korábban a New England ellen duplázott, a Nashville ellen háromszor is betalált.

Gazdag először a 16. percben vette be a kaput éles szögből, az ötösről, a jobb szélről, azzal vezetett 2–0-ra a csapata, majd a 69 percben ő állította be a 4–0-s végeredményt, 11 méterről, kissé balról lőtt a kapuba. Négy napon belül ez volt a második meccs, melyen eredményes tudott lenni, szeptember 19-én ugyanis a New York City ellen is gólt szerzett. A 17 találatával négyes holtversenyben 2. az MLS góllövőlistáján, amit a D.C. United belga csatára, Christian Bentke vezet 19 góllal.

Philadelphia Union–DC United 4–0

Philadelphia: Gazdag Dániel kezdett, a 88. percben lecserélték, a 16. és a 69. percben gólt szerzett.