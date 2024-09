Légióskörkép: Csoboth és a többiek – kilenc gól és egy kivédett 11-es Gulácsitól

Az elmúlt héten több légiósunk is megszerezte első bajnoki vagy kupagólját ebben az idényben. A sort a 12-szeres válogatott Csoboth Kevin kezdte a svájci St. Gallenben, aki továbbra is csereként kap lehetőséget új csapatában, de a Zürich elleni rangadón így is sikerült betalálnia remek lövésből. A 4–1-re megnyert meccs után a Nemzeti Sportnak elmondta, ezen a találkozón nyújtották a legjobb teljesítményt, mióta a nyáron az Újpestből a St. Gallenhez szerződött. Csoboth egyébként a második gólját lőtte tétmeccsen a svájci klubnál, mert korábban a Svájci Kupában is betalált.

Szintén első bajnoki gólját lőtte múlt héten a lengyel másodosztályban, a nyáron ugyancsak Újpestről távozott, kétszeres válogatott Kiss Tamás, aki az 5–0-ra nyerő Wisla Krakówban volt eredményes egy nagy sprint végén.

Első gólját szerezte új csapatában a Kassán futballozó Bokros Szilárd: a DVTK kölcsönjátékosa a Szlovák Kupa 3. fordulójában a Tesla Sztropkó ellen talált be. Szintén a Szlovák Kupában volt eredményes, ebben az évadban már másodszor a DAC magyar U-válogatott csatára, Szendrei Ákos, aki a kapusról kipattanó labdát fejelte közelről, a kapuba a Nagyölveden 3–0-ra megnyert meccsen.

A kupákban más országokban is sorjáztak a magyar gólok: Tanyi Barnabás (Aluminij) Szlovéniában, Novothny Soma (Ruch Chorzów) Lengyelországban volt eredményes, Koszta Márk pedig duplázott Görögországban.

NOVOTHNY SOMA GÓLJA A LENGYEL KUPÁBAN



Bajnoki mérkőzésen Csoboth és Kiss mellett Szabó Levente szerzett még gólt a német másodosztályban, az Ulmtól 3–1-es vereséget szenvedő Braunschweigben. A nyáron szerződtetett csatárnak ez volt a 2. gólja a 2. Bundesligában.

A múlt héten bemutatkozott új csapatában Vancsa Zalán, aki kezdőként 63 percet játszott a belga élvonalbeli Gentben a Leuven ellen 3–0-ra megnyert bajnokin. Zsóri Dániel pedig a román élvonalban debütált, Kolozsváron csereként állt be az UTA Aradba a CFR ellen 3–1-re megnyert meccsen. Sallai Roland először volt kezdő a török Galtasarayban (a szünetben lecserélték a Kasimpasa elleni, 3–3-as meccsen). A válogatott miatt is mindenképp említést érdemel még Gulácsi Péter, az RB Leipzig az 58-szoros válogatott kapusa, aki egymás után a harmadik bajnoki meccsét hozta le kapott nélkül, az Augsburg ellen 4–0-ra megnyert találkozón tizenegyest is védett és ismét bekerült a Kickernél a forduló válogatottjába. A nemzeti csapattal kapcsolatban, a hétfői kerethirdetés szempontjából érdemes még kiemelni a 22-szeres válogatott Bolla Bendegúzt, aki a nyáron szerződött a Rapid Wienhez, és múlt héten, a LASK elleni 1–1 alkalmával első gólpasszát jegyezte a bécsieknél.

GULÁCSI PÉTER 11-EST VÉDETT AZ AUGSBURG ELLEN

BOLLA BENDEGÚZ GÓLPASSZA





SZEPTEMBER 23., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Poli Iasi 0–0

Arad: Zsóri Dániel kispados volt.

SZEPTEMBER 24., KEDD

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

FK Csíkszereda–Dumbravita 1–0

Csíkszereda: Kelemen Dávid végigjátszotta a 90 percet, Torvund Alexander a szünetben állt be, Hegedűs János és Makrai Gábor a 79. percben lépett pályára, Nagy Jánost a 86. percben cserélték be, Pintér Bence végig a kispadon maradt, Babati Benjámint nem nevezték a találkozóra.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Zürich 4–1

St. Gallen: Csoboth Kevin a 72. percben beállt, a 77. percben gólt szerzett.

SZAÚD-ARÁBIA

Király-kupa, a 16 közé jutásért

Al-Dzsabalain–Al-Fateh 2–0

Al-Fateh: Szappanos Péter végig a pályán volt.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komáromi FC–Rózsahegy 1–2

Komárom: Nagy Gergő a kispadon ült.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, 1. forduló

Hajdina–Aluminij 0–4

Aluminij: Tanyi Barnabás gólt szerzett.

SZEPTEMBER 25., SZERDA

ANGLIA

Ligakupa, 3. forduló

Arsenal–Bolton Wanderers 5–1

Bolton: Schön Szabolcs kispados volt.

Liverpool–West Ham United 5–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik kispados volt.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, 2. forduló

Donaufeld Wien (III.o)–Rapid Wien 1–3

Rapid: Bolla Bendegúz kispados volt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

US Open-kupa, döntő

Los Angeles FC–Sporting Kansas City 3–1 – hosszabbítás után

SKC: Sallói Dániel kezdő volt, a 60. percben gólpasszt adott, a 82. percben lecserélték.

EURÓPA-LIGA

Alapszakasz

Midtjylland (dán)–Hoffenheim (német) 1–1

Hoffenheim: Szalai Attilát nem nevezték a mérkőzésre.

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, 4. forduló

Krya Vryszi (III. o.)–Volosz 0–3

Volosz: Koszta Márk kezdett, két gólt szerzett, a 62. percben lecserélték; Kovács Dánielt nem nevezték a meccsre.

Levadiakosz–Atromitosz 1–2

Levadiakosz: Gróf Dávid sérült.

LENGYELORSZÁG

Lengyel Kupa, 1. forduló

Podhale Nowy Targ (IV. o.)–Ruch Chorzów (II.) 0–2

Ruch Chorzów: Novothny Soma a szünetben állt be, ő szerezte csapata második gólját.

Miedz Legnica (II. o.)–Raków 0–0 – 11-esekkel 4–3

Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁK KUPA, 3. FORDULÓ

Nagyölved (Velke Ludince, III. o.)–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Csinger Márk és Bősze Levente végig a pályán volt; Redzic Damir a szünetig játszott, adott két gólpasszt; Vitális Milán a szünetig játszott; Szendrei Ákos a második félidőt töltötte a pályán, ő fejelte a harmadik gólt; Tuboly Máté szintén a második 45 percet töltötte a pályán.

Sztropkó (Tesla Stropkov, III. o.)–FC Kassa 1–4

Kassa: Bokros Szilárd végig a pályán volt, ő szerezte az első gólt.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, 1. forduló

SD Marjeta (IV. o.)–Maribor 0–4

Maribor: Komáromi György kispados volt.

SZEPTEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

BELGIUM

Jupiler Pro League

Cercle Bruges–Gent 2–1

Gent: Vancsa Zalán kispados volt.

EURÓPA-LIGA

Alapszakasz

Eintracht Frankfurt (német)–Plzen (cseh) 3–3

Frankfurt: Fenyő Noah kispados volt.

SZEPTEMBER 27., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Plymouth Argyle–Luton Town 3–1

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Bregenz–First Vienna 3–2

Bregenz: Tiefenbach Dániel a szünetben állt be.

CIPRUS

Cyta Championship

Omonia Nicosia–AEL Limassol 3–1

Omonia: Lang Ádám kispados volt.

AEL: Kecskés Ákos kezdőként lépett pályára, a 80. percben piros lapot kapott.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Wisla Kraków–Odra Opole 5–0

Wisla: Kiss Tamás kezdőként lépett pályára, az 53. percben gólt szerzett, a 72. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Ulm–Braunschweig 3–1

Braunschweig: Szabó Levente a szünetben állt be, a 76. percben gólt szerzett, a 87. percben sárga lapot kapott.

SZEPTEMBER 28., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 1–2

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdőként 73 percet játszott.

Championship (II. osztály)

Sheffield Wednesday–West Bromwich Albion 3–2

WBA: Callum Styles nem volt a keretben.

Blackburn Rovers–Queens Park Rangers 2–0

Blackburn: Tóth Balázs a kispadon ült.

League One (III. osztály)

Crawley–Bolton Wanderers 0–2

Bolton: Schön Szabolcs végig a pályán volt.

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–LASK 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt, a 27. percben gólpasszt adott.

BW Linz–Sturm Graz 1–2

Graz: Kern Martin nem volt a keretben.

AZERBAJDZSÁN

Premyer Liqasi

Neftci Baki–Sumqayit 1–1

Neftci: Tamás Márk a kispadon ült.

CIPRUS

Cyta Championship

Ahnasz–Anorthoszisz 2–2

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám kezdőként 53 percet játszott.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Philadelphia Union–Atlanta United 1–1

Philadelphia: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

St. Louis City–Sporting Kansas City 3–1

SKC: Sallói Dánielt a 78. percben cserélték be.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Glentoran–Glenavon 0–0

Glentoran: Gyollai Dániel végig a pályán volt.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Lille 0–3

Le Havre: Loic Nego kezdőként 59 percet játszott.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–Kallithea 1–1

Volosz: Kovács Dániel végig a pályán volt, Koszta Márk kezdőként 72 percet játszott.

Aszterasz Tripolisz–Levadiakosz 1–1

Aszterasz: Ádám Martin kezdőként 80 percet játszott.

Levadiakosz: Gróf Dávid nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Puszcza 2–0

Raków: Baráth Péter a 60. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Augsburg 4–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végig a pályán volt, előbbi tizenegyest védett.

Wolfsburg–Stuttgart 2–2

Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0

Berlin: Schäfer András végig a pályán volt.

2. Bundesliga (II. osztály)

Preussen Münster–Schalke 1–2

Münster: Németh András 65. percet játszott.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Sassuolo–Spezia 0–0

Spezia: Nagy Ádám a 60. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

CFR–UTA Arad 1–3

Arad: Zsóri Dániel a 71. percben állt be.

SKÓCIA

Premiership

Motherwell–St. Mirren 2–1

Motherwell: Hegyi Krisztián a kispadon ült.

SVÁJC

Super League

Yverdon–St. Gallen 1–0

St. Gallen: Csoboth Kevin a 66. percben állt be.

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Al-Fateh–Al-Ahdud 2–4

Al-Fateh: Szappanos Péter végig a pályán volt.

SZERBIA

Szuperliga

Csukaricski–Topolya 1–2

Topolya: Sós Bence a kispadon ült.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Besztercebánya–Kassa 2–3

Kassa: Bokros Szilárd a 46. percben állt be.

Dunaszerdahelyi AC–Nagyszombat 0–0

DAC: Bősze Levente, Csinger Márk, Szendrei Ákos és Tuboly Máté a kispadon ült, Redzic Damir kezdőként 83 percet játszott, Vitális Milán végig a pályán volt.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta Lendva–Mura 0–0

Nafta: Csóka Dominik kezdőként 78 percet játszott, Dragóner Áron és Senkó Zsombor a kispadon ült, Klausz Milán kezdőként 64 percet játszott, Kálnoki-Kis Zsombor kezdőként az 59. percben sárga lapot kapott majd lecserélték, Szalay Szabolcs a 64. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kasimpasa 3–3

Galatasaray: Sallai Rolandot a félidőben lecserélték.

Alanyaspor–Rizespor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt.

1. Lig (II. osztály)

Bandirmaspor–Ankaragücü 2–0

Ankaragücü: Varga Kevin a 65. percben állt be.

SZEPTEMBER 29., VASÁRNAP

BELGIUM

Jupiler Pro League

Gent–Leuven 3–0

Gent: Vancsa Zalán kezdett, a 64. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Panathinaikosz 2–0

Panathinaikosz: Kleinheisler Lászlót nem nevezték be a mérkőzésre.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Stalowa Wola–Ruch Chorzów 2–0

Ruch Chorzów: Novothny Soma kezdett, a 79. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Holstein Kiel–Eintracht Frankfurt 2–4

Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián nem volt kerettag.

Hoffenheim–Werder Bremen 3–4

Hoffenheim: Szalai Attilát nem nevezték be a mérkőzésre.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Elversberg 1–4

Hertha: Dárdai Márton kezdett, a 78. percben lecserélték; ifjabb Dárdai Pál a 68. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–FCSB 0–1

Sepsi: Sigér Dávid a 63. percben lépett pályára.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Zsolna–Komáromi FC 2–1

Komárom: Nagy Gergő kispados volt.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Domzale–Maribor 0–3

Maribor: Komáromi György kezdett, a 63. percben lecserélték.

2. SNL (II. osztály)

Dravinja–Aluminij 1–2

Aluminij: Tanyi Barnabás kezdett, a 85. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

SZEPTEMBER 30., HÉTFŐ

ANGLIA

Premier League

21.00: AFC Bournemouth–Southampton

Bournemouth: Kerkez Milos

OLASZORSZÁG

Serie A

20.45: Parma–Cagliari

Parma: Balogh Botond

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

17.00: Steaua Bucuresti–FK Csíkszereda

Csíkszereda: Babati Benjámin, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Makrai Gábor, Nagy János, Pintér Bence, Torvund Alexander