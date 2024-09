Fenyő igen, Lisztes nem – tizenegy európai kupaszereplő légiósunkból nyolcat neveztek a főtáblás keretbe

Ahogy a Ferencváros, a többi európai kupaszereplő is csütörtökön jelentette be főtáblás keretét az alapszakaszra, amin először januárban tud majd változtatni, ha megéri a kupatavaszt. A három sorozatban összesen kilenc klubban szerepel magyar légiós, szám szerint tizenegy. Megnéztük, közülük hányan kerültek be a csapatok keretébe.

BAJNOKOK LIGÁJA

Szoboszlai Dominik (Liverpool) – bekerült

Gulácsi Péter (RB Leipzig) – bekerült

Willi Orbán (RB Leipzig) – bekerült

Yaakobishvili Antal (Girona) – nem került be



EURÓPA-LIGA

Szalai Attila (Hoffenheim) – bekerült

Lisztes Krisztián (Frankfurt) – nem került be

Fenyő Noah (Frankfurt) – bekerült

KONFERENCIALIGA

Lang Ádám (Omonia Nicosia) – bekerült

Csoboth Kevin (St. Gallen) – bekerült

Kleinheisler László (Panathinaikosz) – nem került be

Bolla Bendegúz (Rapid Wien) – bekerült