Kosár: a pécsiek irányítópárosa az U16-os Eb-n is letenné a névjegyét

Javában zajlik a Ferenczi Tamás vezette U16-os fiú kosárlabda-válogatott felkészülése a közelgő, szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságra. A mieink már túl vannak két felkészülési meccsen is a szlovénok otthonában, ahol előbb 77–62-re, majd 89–70-re szenvedtek vereséget a házigazdáktól. Ezen a hét végén pedig már a románok ellen folytatja a magyar együttes, amelyben mások mellett a pécsiek irányító duójára, Gáspár Vincére és Inalegwu Noelre is főszerep hárulhat. A két fiatal egyébként sikerélménnyel fejezte be a mögöttünk hagyott klubévadot, ugyanis az NKA Péccsel veretlenül lettek bajnokok a kadétkorosztályban. Ráadásul nagyszerű teljesítményének köszönhetően – az édesapja révén egyébként nigériai származású – Inalegwút a finálé MVP-jének is megválasztották. Ő és Gáspár is már a harmadik bajnoki címét szerezte az utánpótlásban, korábban a serdülők között már kétszer is nyertek aranyérmet. A fiatalok elmondták, a pécsi győzelem után nagyon motiváltan vágtak neki az edzőtábornak a nemzeti csapatban.

Úgy érzem, egyénileg rengeteget fejlődtem az előző idényben

– nyilatkozta Gáspár az Utánpótlássportnak. – Órási energiával léptünk pályára minden egyes meccsen a pécsi srácokkal, és végül ezt sikerült azzal megkoronázni, hogy megnyertük az országos döntőt is.

Ez a siker mindenképpen extra lendületet adott a nyárra. Már alig vártam, hogy csatlakozzak a válogatotthoz, és megkezdjük a felkészülést az Európa-bajnokságra.

Gáspár Vince Forrás: NKA Pécs

A két pécsi fiú a rutinosabb játékosok közé tartozik az U16-os válogatottban, már nem az első B-divíziós Európa-bajnokságukra készülhetnek, ugyanis tavaly nyáron fiatalabbként már mindketten beverekedték magukat az Eb-csapatba.

Tavaly elsőévesként már volt szerencsém ott lenni az Eb-n, és most igyekszem is megosztani a tapasztalataimat azokkal a srácokkal, akik az első ilyen kontinentornájuk előtt állnak. Emiatt van rajta némi plusz felelősség is, hogy segítsem a többieket

– folytatta Vince. – Nagyon kemény, munkás két héttel kezdtük az edzőtábort itt a válogatottban, és ennek keretében játszottunk két nehéz edzőmeccset is a szlovénokkal. Sokat tanultunk ezekből, és jó visszaigazolásként szolgáltak azzal kapcsolatban, hogy hol tartunk, és miben kell még javulnunk. Az látszott, hogy még nem igazán vagyunk összecsiszolódva, és a dobásaink sem ültek, de persze ez valamelyeset természetes is a felkészülés elején. Azon vagyunk, hogy az Európa-bajnokság közeledtével hétről hétre, edzőmeccsről edzőmeccsre jobak legyünk, és aztán majd Szkopjéban hozzuk a csúcsteljesítményünket, és érjünk el ott kiemelkedő eredményt; úgy gondolom, eddig jó úton haladunk.

Nagyon bennünk van a tűz, bárkivel kerülünk majd szembe az Eb-n, nem fogunk megijedni senkitől.

Inalegwu Noel Forrás: NKA Pécs

Ferenczi Tamás szövetségi edző kezdő irányítóként, a csapat karmestereként számít Vincére a korosztályos válogatottban. Amíg a Pécsben Gáspár és Inalegwu főként egymás mellett, egyes és kettes poszton játszik, addig a válogatottban jellemzően egymás váltótársai az irányítóként.

„Vincével remekül kijövünk, régóta ismerjük már egymást, az iskolában is osztálytársak vagyunk. Folyamatos a versengés köztünk az edzéseken is, és ezzel mindig jobb és jobb teljesítményre sarkalljuk a másikat – mondta már Noel, majd így folytatta a válogatottról. – Alapvetően jó fizikai állapotban van a csapatunk, de még sok munka vár ránk az Eb-ig. Sajnos a centerünk, Kurfis Zétény személyében hiányzik az egyik kulcsjátékosunk, de igyekszünk csapatként őt is pótolni. A többi magasember szerintem elő fog tudni lépni, és jól fogja majd helyettesíteni Zétit, és így remélhetőleg, az Európa-bajnokságon emiatt nem szenvedünk majd hátrányt.

Nem vagyunk magasak, de jól dobunk, jól megtaláljuk egymást a pályán,

illetve emellett az agresszívitásunk és a kreatív, gyors játékunk lehet az az erősségünk, amire majd az Eb-n is építhetünk.

Az egyértelmű célunk, hogy harcban legyünk a feljutásért, és úgy érzem, képesek is vagyunk rá, hogy bekerüljünk az első három közé.

Igyekszem húzóembere lenni a csapatnak, és ezzel hozzásegíteni a válogatottat a minél jobb szerepléshez a nyáron."

Az U16-os fiúk majd augusztus 7-én kezdik meg szereplésüket a szkopjei másodvonalbeli kontinenstornán, amelyen a csoportkörben a belgák, a bolgárok, a csehek és a norvégok lesznek a mieink ellenfelei. A csoport első két helyezettje jut tovább a negyeddöntőbe, a torna legvégén pedig az első három együttes feljut az A-divízióba.

(Kiemelt képen: Inalegwu Noel (balra) és Gáspár Vince Fotó: Cseh Péter/MKOSZ)