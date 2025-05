Hajrában lőtt bombagóllal nyert a Békéscsaba, és már nem áll kieső helyen

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAFOKI MTE 2–1 (1–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 870 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Bertalan Dávid)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma (Ferencsik, 77.), Albert I., Fazekas L., Mikló – Kóródi (Sármány, 63.), Hursán (Kővári, 63.), Viczián, Hodonicki (Vólent, 82.) – Harsányi I. (Szabó B., 63.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

BUDAFOK: Dúzs – Fekete M. (Nándori, 86.), Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. – Merényi (Rétyi, 67.), Zuigeber, Rehó – Kovács D. (Vasvári, 67.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Czékus (45.), Szabó B. (88.), ill. Kovács D. (42.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Rendkívül nehéz mérkőzés volt, nagyon feszülten játszottunk, hiszen mindenképpen győznünk kellett. Picit óvatosabbak is voltunk, az első húsz perc után visszaálltunk, jobban kibontakozott az ellenfél. Rúgott is egy gólt, de gyorsan egyenlítettünk. Végig hittünk abban, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni.

Mészöly Géza: – A Békéscsaba nagyon agilisan kezdett, a rögzített helyzetekből, bedobások után veszélyes szituációkat teremtett, de ezeket hősiesen, jól kivédekeztük. Az első félidő utolsó negyedórájában elkezdtünk futballozni, meg is született a vezető gólunk, és volt egy lehetőség, amikor ha büntetőt kapunk, növelhettük volna az előnyünket. A második félidőben az Előre támadott, és hátul kinyílt, ebből három olyan helyzetünk volt, melyekből ha egyet értékesítünk, vége a mérkőzésnek. Aztán megint jött egy rögzített helyzet, és a Békéscsaba megnyerte a meccset.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első percekben rögtön két szögletet is elvégezhetett a Békéscsaba. A lila-fehérek a folytatásban is támadóbban léptek föl, Viczián Ádám óriási bedobásai gyakran okoztak zavart a budafoki védelemben. Az utolsó tíz percre kiszabadultak az Előre szorításából a budafokiak, csaknem a lefújásig a hazaiak kapuja előtt maradtak, és egy védelmi hiba után Kovács Dávid révén a vezetést is megszerezték. Három perccel később azonban érkezett a válasz, Czékus Ádám idei 9. bajnoki gólját lőtte.

A második félidőben kiegyenlítettebb játék folyt a pályán, a csabaiak hiába küzdöttek, nem akart jönni az oly fontos találat. Ha lehetett, a Budafok kontrázott, helyzeteket is kidolgozott, de eredmény nélkül. Már-már úgy tűnt, hogy a Csabának nem igazán jó döntetlennel zárul a találkozó, amikor a csereként pályára lépett Szabó Bálint 25 méteres szabadrúgásgóljával otthon tartotta a három pontot az Előre, és ezzel jelentős lépést tett a bennmaradás felé. A vendégek április 6-a után veszítettek újra bajnokit. 2–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a kieső, 15. helyen álló Békéscsaba a már biztosan bent maradó, 11. helyezett Budafok ellen.