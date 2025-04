Soroksáron ért véget a Kozármisleny győzelmi szériája

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–1 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Tőkés Róbert, Nagy Viktor)

SOROKSÁR: Holczer Á. – Nagy O., Króner, Say, Vincze Á. – Vass Á., Köböl (Dragóner F., 86.) – Szabó Sz., Bagi (Németh E., 54.), Kundrák (Kékesi, 86.) – Lovrencsics B. (Gálfi, 67.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Horváth P., 77.), Vajda R., Gajág (Kócs-Washburn, 77.), Turi – Rácz L., Major S. (Cipf, 61.) – Lacza A. (Kozics, 61.), Átrok (Horváth D., 78.), Kirchner – Pesti. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Lovrencsics B. (48.), Németh E. (63.), Köböl (83.), ill. Pesti (71.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – A három pont megszerzése volt a cél, úgyhogy örülök ennek a fantasztikus győzelemnek. Nagyon jó csapat volt az ellenfelünk, de a fiúk ma szenzációsan futballoztak. Csúsztunk-másztunk, és mondhatom, hogy megérdemelten nyertünk.

Pinezits Máté: – Két futballozni akaró és jól focizó csapat találkozott egymással, és ezt bizonyították a pályán lévő játékosok. Mindkét oldalon rengeteg helyzet adódott, azt gondolom, hogy bármelyik együttes megnyerhette volna a mérkőzést. Igazi jó focit láthattunk ma.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két ellentétes céllal pályára lépő csapat csapott össze vasárnap este a Szamosi Mihály Sporttelepen. A Soroksár a tabella 12. helyéről várhatta a forduló előtt az összecsapást, vagyis a legfontosabb célkitűzése az együttesnek az volt, hogy ne kerüljön a kiesőzónába. A Kozármisleny ezzel szemben a negyedik pozíciót foglalta el, két ponttal lemaradva a második helyen álló Kazincbarcikától, ráadásul az előző négy meccsét egyaránt megnyerte a csapat.

Az első félidő kiegyenlített játékot, jó iramot hozott. A Kozármisleny legnagyobb helyzete Kirchner Krisztián előtt adódott, aki kis túlzással háromszor is gólt szerezhetett volna, de előbb Holczer Ádám, majd ezt követően Shadirac Say mentett a gólvonalról, míg harmadjára a góllövőlista éllovasa tüzelt fölé. Nem sokkal később Köböl Krisztián beadását fejelte bevetődve kapura Lovrencsics Balázs, ám Lékai Soma is résen volt.

A második félidőt aligha kezdhette volna jobban a fővárosi gárda, hiszen a 48. percben megszerezte a vezetést. Nagy Olivér indult el a saját térfeléről, majd a jobb szélről kiválóan kanyarította középre a labdát, amit Lovrencsics Balázs nagy erővel fejelt védhetetlenül a kapu bal sarkába.

Nem sokkal később kettőre növelte az előnyét a hazai csapat. A vendégek kapitánya, Gajág Gergő rántotta le Kundrák Norbertet a jobb szélen, s a szabadrúgást Köböl Krisztián tekerte középre, Németh Erik közvetlen közelről bevetődve a kapuba kotorta a labdát. Nem sokáig örülhettek a kétgólos előnynek a sárga-feketék, ugyanis a 71. percben egy szögletet követően Pesti Zoltán szépített.

A 83. percben visszaállította a kétgólos előnyét a Soroksár. Egy hosszan kirúgott labda átpattant a vendégvédők fölött, ami így Köböl Krisztián előtt maradt, aki védhetetlenül lőtt a kapu jobb alsó sarkába.

Több gól már nem esett, így a Soroksár megszakította a a Kozármisleny négymeccses győzelmi szériáját, és feljött a tabella 9. helyére. 3–1

PERCRŐL PERCRE