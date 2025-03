Több mint 10 hónap után nyert ismét pályaválasztóként a BVSC

A kép csalóka, nem magasodott a Békéscsaba a BVSC fölé (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 1–0 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 216 néző. Vezette: Gaál Ákos (Márkus Péter, Kulman Tamás)

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Májer G., 91.), Babós, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Mucsányi Miron, 73.), Hidi P. – Nwachukwu (Kelemen P., 84.), Kocsis B. (Benkő-Bíró, 73.), Pekár L. – Batai. Vezetőedző: Csábi József

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Viczián, Fazekas L., Mikló (Kővári, 67.) – Harsányi I. (Kohut, 79.), Ferencsik (Kovács K., a szünetben), Tóth M. (Gyenti, 79.), Hodonicki, Kórodi (Rácz B., 67.) – Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Tóth K. (46.)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – A hitem végig megvolt a csapatban, ezt a várakozást a mai meccs vissza is adta. Kimondottan jó első félidőt követően a szünet után találtunk be. A gól után a Békéscsaba kockáztatott, nekünk pedig több lehetőségünk is volt a kontrák során. Úgy gondolom, teljesen megérdemelten nyertünk, méghozzá úgy, hogy két-három fiatal is a „fedélzeten” volt.

Csató Sándor: – Nem néztünk ki jól… Az első félidőben a hazaiaknak nagy helyzetei voltak, ezért a szünetben nagyobb koncentrációt kértünk, de rögtön gólt kaptunk, így futhattunk az eredmény után. Sajnos azonban nem tudtunk nagy helyzeteket kialakítani és döntetlenre menteni a meccset.

Hidi Patrik (jobbra) gólpasszt adott (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzést az első pillanattól kezdve uralta a BVSC, Csábi József szabadon hagyta a játékosait alkotni a pályán, amiből több remek egyéni megoldás is született. David Nwachukwut érdemes kiemelni, aki többször is cseleivel bolondította a Békéscsaba védőit, igaz, a befejezéseket rendre elhibázta a hazaiak játékosa. A vendégek legjobbja egyértelműen a kapus, Uram János volt, aki nyolc kisebb-nagyobb védést is bemutatott, sokáig meccsben tartva csapatát.

A második félidő iramában meg sem közelítette az elsőt, a hazaiak nagyon korán megszerezték a vezetést, amit utána nagyon tudatosan őriztek, kontrollálva a labdát és a játékot is. A hátrány ellenére sem érkeztek a Békéscsaba helyzetek, nem igazán tudták kapuig vezetni a támadásaikat. A második félidőre jobban feltörtek az indulatok, a mérkőzés hat sárga lapjából négyet a második félidőben osztott ki a játékvezető. A hazaiaknál a gólszerző Tóth Keve és David Nwachukwu mellett Pekár László nevét érdemes kiemelni, aki többször is veszélyes volt a Békéscsaba kapujára. A BVSC a tavaly áprilisi, Csákvár ellen 1–0-ra megnyert bajnoki után szerzett újra három pontot pályaválasztóként. 1–0

Bebizonyíthatja, hogy mennyire ért a sporthoz. Most megajándékozzuk 5000 forinttal, amivel bármire fogadhat a tippmixpro.hu-n. Ehhez nem kell mást tennie, csak március 16-ig regisztrálnia ezen a linken! (x)