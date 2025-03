Nőtt a Kisvárda előnye, 0–2-ről mentett pontot a Barcika, már nem áll kieső helyen a Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

19 órakor kezdődött:

Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár 2–1 (Csontos D. 32. – 11-esből, Megyes Z. 48., ill. Haragos 10.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17 órától játszották:

Opus Tigáz Tatabánya–HR-Rent Kozármisleny 0–2 (Gajág 78., Horváth P. 84.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT9

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló 2–2 (Borvető 56., Novák Cs. 81. – 11-esből, ill. Batai 51., Borvető 61. – öngól) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 16 órakor kezdődött találkozók jegyzőkönyvei:

KISVÁRDA MASTER GOOD–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1110 néző. Vezette: Kovács Imre (Aradi József, Topálszki Szabin)

KISVÁRDA: Popovics – Jovicic (Stefan Raul, 63.), Matic, Chlumecky – Cipetic, Bíró B. (Gyurkó, 77.), Soltész I. (Szőr L., 63.), Soltész D. (Lippai T., 89.) – Matanovics – Szpaszics (Puclin, 63.), Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kojnok, Keresztes B., Bora, Vajda S. – Zvekanov (Cseri, 84.), Bertus (Zachán, 77.) – Cibla (Gresó, 55.), Lőrinczy, Szendrei Á. – Szalai J. (Doktor, 77.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Cipetic (11-esből, 1–0) a 45., Cibla (1–1) a 48., Szőr (2–1) a 66. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Nagyon jó csapattal játszottunk, a Mezőkövesdnek az első három helyezett között lenne a helye. Az első félidő közepétől átvettük az irányítást, megszereztük a vezetést, ami kicsit elaltatott bennünket, és jött egy nagy hiba. Nehezen álltunk talpra, a cseréink szerencsére jól szálltak be.

Csertői Aurél: – Kikaptunk, de jól játszottunk. Három nagy lehetőségünk volt, azokat sajnos nem tudtuk értékesíteni. Az ilyen teljesítmény után általában pontot vagy pontokat szerez a csapat, most ez nekünk nem sikerült.

BUDAFOKI MTE–FC AJKA 1–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, László István Nándor)

BUDAFOK: Dúzs – Szerető (Lorentz M., 83.), Kálnoki-Kis D., Kalmár O., Oláh B. (Németh M., a szünetben) – Sztojka, Kun B. – Szűcs P., Merényi (Zuigeber, 60.), Rétyi R. – Kovács D. (Elek B., 60.). Vezetőedző: Mészöly Géza

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai Z. (Szabó B., 68.) – Tóth G., Sejben V. (Kovács B., 79.) – Doncsecz (Pantovics, 91.), Zsolnai R., Borsos F. (Major G., a szünetben) – Szarka Á. (Tóth T., 91.) Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Szarka (0–1) a 26., Doncsecz (0–2), Rétyi (1–2) a 72. percben

Kiállítva: Kálnoki-Kis D. (reklamálásért) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Rutinos játékosunk hibázott, és ez a sokk kihatott a második kapott gól előtti helyzetre is. A második félidőben mindent megtettünk, de az egyenlítés nem sikerült.

Gaál Bálint: – Fortuna is mellénk állt, és a vezető gólunk után már bátrabban is játszottunk. Bár a vége nehéz volt, sikerült megszereznünk a nagyon fontos három pontot.

SZENTLŐRINC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezette: Csonka Bence (Mohos Milán, Vad Anita)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T. (Szolgai, 81.), Szekszárdi M., Poór P., Kiss-Szemán – Rab B., Vingler (Kesztyűs M., 88.) – Hajdú R., Nyári (Novák Zs., 88.), Nagy R. (Samson, 71.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai N., Varga J., Debreceni Á., Demeter M. – Bódi Á. (Pintér Á., 75.), Lucas, Kártik, Herjeczki (Szabó M., 57.) – Pethő B. (Makrai, 75.), M. Ramos (Katona I., 57.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Rab (1–0) a 45+3., Nagy R. (2–0) az 54., Varga J. (2–1) a 76., Makrai (2–2) a 86. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – A futball már csak ilyen: megérdemelten vezettünk két góllal, de a Barcika akár a győzelmet is megszerezhette volna.

Erős Gábor: – Játékban talán mi voltunk jobbak, de tudtuk, fegyelmezett, jó csapat az ellenfelünk, és ez bebizonyosodott.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, 680 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Tőkés Róbert)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kovács G. (Kuzma, a szünetben), Viczián, Ferencsik, Albert I. – Hodonicki (Tóth M., 41.), Szabó B., Kovács K. (Márkus A., 56.), Mikló – Vólent (Sármány, 72.), Czékus (Rácz B., 72.). Vezetőedző: Csató Sándor

GYIRMÓT: Kecskés – Kovács D., Hudák D., Papp M., Helembai – Horváth R. (Hudák M., 68.), Madarász M. (Kelemen M., 77.) – Gajdos (Kiss N., 77.), Hajdú Á. (Ugrai, 68.), Kicsun (Adamcsek, 54.) – Piscsur. Megbízott edző: Jäkl Antal

Gólszerző: Viczián (1–0) a 16., Piscsur (1–1) a 43. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidő egészen jól nézett ki, megszereztük a vezetést, de ezután olyan kapkodást láttam a csapattól – megzavart bennünket a kényszerű csere is –, amelyet nem igazán értettem.

Jäkl Antal: – Ezen a feszült hangulatú mérkőzésen inkább a Békéscsaba akarata érvényesült. A szünet után közelebb álltunk a győzelemhez, két-három óriási ziccert is kihagytunk.



Hétfőn rendezik:

20.00: Vasas FC–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)